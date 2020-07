Pelusi “Completata l’iscrizione. Fiduciosi per ripescaggio in C”

Foggia, 23 luglio 2020. Il primo step è stato completato con il completamento dell’iscrizione del club rossonero in Serie D 2020/21, così come annunciato questa mattina dall’amministratore delegato dei satanelli, Davide Pelusi affiancato in conferenza dal segretario generale del club, Giuseppe Severo. “Abbiamo provveduto a completare l’iter burocratico relativo all’iscrizione del Calcio Foggia 1920 nel prossimo campionato di Serie D, azione propedeutica per una potenziale ammissione o ripescaggio in Serie C”. “Stiamo lavorando sodo su tutti i fronti, sia a societari che tecnici; da domani saremo operativi con le procedure necessarie per un eventuale ripescaggio tra i professionisti, dove meriteremmo di stare. Nel frattempo restiamo alla finestra, con la massima fiducia possibile”. E’ quanto rende noto il Foggia in una nota stampa.