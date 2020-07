Rapinavano bar e tabaccherie a Foggia, pene ridotte in Appello per 5

Bari, 23 luglio 2020. Pene ridotte in Appello per alcune delle 9 persone arrestate, nel maggio 2019, dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia, poiché accusate di far parte di “un’associazione finalizzata alla commissione di rapine, furti e reati contro il patrimonio in genere“. L’attività investigativa della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura foggiana, aveva preso le mosse da una rapina, avvenuta a Foggia il 26 luglio 2018 ai danni di una rivendita di tabacchi di via Lucera. In quella circostanza, quattro soggetti, armati e travisati, avevano fatto irruzione nella tabaccheria e, dopo aver brutalmente aggredito il titolare, si erano impossessati di numerosi tagliandi “Gratta e Vinci”. Tutti gli imputati sono originari di Foggia.

Con sentenza odierna, la Corte d’Appello di Bari – in parziale riforma della sentenza del 23 ottobre 2019, dopo rito abbreviato, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia , ha:

assolto Gaudiano Michele, Arcangelo , classe 1993 (assistito dall’avvocato Rendiniello del Foro di Foggia) dai reati ascrittigli ai capi 2 e 4 per non aver commesso ii fatto, rideterminando la pena nei suoi confronti in 3 anni, 11 mesi e 10 giomi di reclusione ed 1.300,00 di multa;

ridotto la pena inflitta a Pompa Giovanni , classe 1986 (assistito dall'avvocato Salvatore Vescera del Foro di Foggia) , in relazione ai reati contestatigli (unificati per continuazione ed operata la riduzione prevista per il rito), a 6 anni e 8 mesi cli reclusione ed € 2.800,00 di multa;

ridotto la pena inflitta a Colucci Vincenzo, classe 1999 (assistito dall'avvocato De Carlo del Foro di Foggia), in relazione ai reati contestatigli (unificati per continuazione ed operata la riduzione prevista per il rito), a 6 anni e 2 mesi di reclusione ed euro 2.200,00 di multa.

Con la sentenza odierna, la Corte d’Appello di Bari ha sostituto nei confronti di tutti gli imputati predetti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea. Confermata nel recto la sentenza impugnata.