San Severo. In fiamme il chiosco della villa comunale. Miglio “Sconcertati”

Foggia, 23 luglio 2020. Un incendio ha distrutto questa notte gran parte del chiosco VILLANDO della Villa Comunale di San Severo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e le Forze dell’Ordine che indagano sull’accaduto.

“Assistiamo ancora una volta basiti e sconcertati ad un episodio davvero triste – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – sul quale faranno luce gli investigatori. Per intanto il chiosco, o meglio tutta la parte destinata ad ospitare i frequentatori piccoli e grandi della villa comunale, è andato distrutto. Esprimo a titolo personale e per conto dell’intera Amministrazione Comunale la più ferma condanna per l’accaduto e la più convinta solidarietà ai gestori del chiosco che, evidentemente, contavano molto sull’attività lavorativa dopo il lungo periodo di chiusura. Questa triste vicenda mi spinge a lanciare un appello forte e chiaro al mondo associazionistico locale – sportivo, sociale, culturale -, a presentare con immediatezza al Comune proposte per l’organizzazione di iniziative di vario genere, ludiche, ricreative, d’intrattenimento: dobbiamo rendere più vivibile, vissuta e frequentata la villa, specie nelle prossime settimane, e mi riferisco in particolare ai mesi di agosto e settembre. Una maggiore presenza potrebbe decisamente contribuire a tenere lontano dal nostro storico polmone verde ragazzi male intenzionati e la delinquenza spicciola. Le proposte saranno immediatamente valutate”.

SAN SEVERO: INCENDIATO IL CHIOSCHETTO “VILLANDO”, DELLA VILLA COMUNALE, NOTA GRAZIA MANNA. “Ormai è terra di vandali l’unico vero parco verde comunale di San Severo, che proprio non riesce a trovare la sua oasi di pace. Circa tre anni fa rinasceva nella villa comunale del centro dell’Alto Tavoliere una piccola attività imprenditoriale di gelateria e bar, rappresentata da un “chioschetto”, denominata “VILLANDO”, affidato ai fratelli Valentina e Francesco Mirando, che hanno ridisegnato un punto di ritrovo accogliente, di “svago e rinfresco” per genitori e bambini. La scorsa notte, verso le 02:00, un incendio di origine probabilmente dolosa ha distrutto e danneggiato irrimediabilmente tutta la struttura.

Ai gestori della struttura va tutta la mia piena solidarietà, auspicando che tutto possa essere ripristinato in tempi ragionevoli, perché il chioschetto rappresenta oltretutto un “luogo-simbolo di riconoscimento” dello stesso parco, per tutta la cittadinanza. La villa Comunale è oramai un parco abbandonato a sé stesso. Mancano controlli, vigilanza, sicurezza, le videocamere di sorveglianza per le quali sono state spese inutilmente decine di migliaia di euro di soldi pubblici, non funzionano ed ogni cosa è lasciata al caso, nell’indifferenza generale, in primis quella colpevole di chi se ne dovrebbe occupare, da parte della Amministrazione Comunale.

Perché, un altro colpo al cuore è la inspiegabile chiusura del parco giochi della stessa villa. Da settimane infatti, le attrezzature ludiche, riservate ai bimbi della cittadina sanseverese, sono inspiegabilmente inaccessibili in quanto il parco è chiuso. Non esiste alcun cartello nelle immediate vicinanze che ne spieghi i motivi! Chiosco distrutto, parco chiuso, giostrine inaccessibili (comprese quelle riservate ai bambini con disabilità per le quali il Comune ha usufruito di finanziamenti regionali…) e gravemente danneggiate. Osservare oggi quei pochi bambini presenti, seduti sulle poche panchine insieme alle mamme, ai nonni, tristi, con lo sguardo perso nel vuoto, le gambe “penzolanti”, quando non hanno gli occhi fissi sul loro tristissimo smartphone, in attesa che giunga l’ora di tornare (sconfitti nell’animo) alle rispettive abitazioni, è qualcosa che un cuore di mamma, di papà o di nonno/a non può sopportare. E se è vero che il senso di dignità di una comunità si vede anche da come tratta i propri figli, sarebbe il momento che chi di competenza si dia una gran svegliata!”