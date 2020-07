Sì della Commissione al potenziamento della Rete ospedaliera

Bari, 23 luglio 2020. La III Commissione, presieduta da Pino Romano ha espresso a maggioranza parere favorevole alla delibera di Giunta che contiene modifiche al Regolamento regionale del 2019, con l’obiettivo di potenziare la Rete ospedaliera. Si tratta di modificare e integrare il Regolamento che contiene la tabella degli ospedali pubblici e le strutture private accreditate (Case di cura, Enti ecclesiastici ed IRCCS). In particolare la delibera contiene l’incremento di 275 posti letto di terapia intensiva rispetto ai posti letto già attivi di T.I. Questo incremento ha previsto l’attribuzione dei posti letto non solo agli ospedali individuati per il trattamento dei pazienti Covid, ma anche agli ospedali insistenti sul territorio regionale, al fine di potenziare l’attività chirurgica di “elezione”. Sono previste equipe itineranti per poter svolgere attività chirurgica anche negli ospedali di base, garantendo che soprattutto i DEA (Dipartimento emergenza e accettazione) di II livello possano dedicarsi alle prestazioni di alta complessità e in condizioni di emergenza – urgenza, secondo anche le reti cliniche a tempo delineate.

Saranno convertiti 282 posti letto dell’area medica in terapia semintensiva, allocati prevalentemente in ospedali dedicati al trattamento dei pazienti Covid. Sarà potenziata ulteriormente la rete ospedaliera attraverso l’attribuzione di posti letto in terapia intensiva aggiuntivi, non solo agli ospedali DEA di II livello, ma anche negli ospedali di base, sprovvisti di T.I: qualora nella stessa provincia non sussistano le condizioni strutturali per allocarli nei predetti ospedali garantendo l’erogazione di prestazioni chirurgiche in elezione anche in caso di recrudescenza della pandemia.

Sarà riorganizzata la rete emergenza urgenza ospedaliera, i DEA di II e I livello e dovranno essere riorganizzati e ristrutturati i pronto soccorso con l’obiettivo prioritario di separare percorsi e creare aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi che garantiscano i criteri di separazione e sicurezza. Il tempo di permanenza nel pronto soccorso deve essere ridotto al minimo, garantendo il distanziamento ed evitando sovraffollamenti e rallentamenti. Saranno implementati i servizi di trasporto dedicati ai trasferimenti per tutti i pazienti.

L’obiettivo è quello di raggiungere lo standard massimo incrementando i posti letto. 474 posti per acuzie, 123 per la riabilitazione e 658 per lungodegenza.