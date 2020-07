Toti e Tata citano le stele conservate nel Castello di Manfredonia (video)

Toti e Tata è un duo comico composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, attivo dal 1985 al 1998 e poi riunitisi nel 2011. Il duo nasce a Bari nel 1985. Dopo l’esperienza teatrale, Toti e Tata cominciano una lunga carriera televisiva raggiungendo una notevole popolarità in Puglia e Basilicata. Il grande successo ottenuto sulle reti locali Telebari, Telenorba e Teledue è dovuto alla loro satira irriverente, in gran parte legata alla collaborazione con l’autore e regista Gennaro Nunziante, regista di quasi tutti i film di Checco Zalone.

La loro ultima “impresa” è Vacanze Pugliesi in Pillole, che ha lo scopo di promozionare il turismo della nostra regione, struttando la loro vis comica. In Historia Apuliae puntata 1 sono citate le stele daunie nel Castello di Manfredonia che purtroppo in questo periodo resta ancora chiuso.

Vacanze Pugliesi in Pillole – Historia Apuliae puntata 1 Vacanze Pugliesi in Pillole – puntata 1Historia Apuliae#vacanzepugliesi #pillole #weareinpuglia Pubblicato da Toti e Tata su Giovedì 23 luglio 2020