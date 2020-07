‘Un reporter in valigia’ nel calore di Vieste

Gargano, 23 luglio 2020. Ottavo e ultimo episodio della stagione di ‘Un reporter in valigia’ dedicata al Gargano in pubblicazione sabato 25 luglio su IGTV e Facebook. La web-serie in cui il giornalista Mirco Paganelli gira il mondo raccontando aneddoti storico-culturali e dialogando con la gente del posto quest’anno si incentra sul turismo di prossimità.

“Vieste l’ho amata subito e rimane una delle mie città del Mediterraneo preferite”, afferma Paganelli che viaggia prevalentemente da solo, girando e montando gli episodi da sé. “Ogni vicolo trasuda il carattere marinaresco. Il suo centro storico bianco incastonato in uno sperone di roccia è molto amato dai turisti che ne riempiono anche i tanti ristoranti di pesce”. Nella puntata dedicata alla città di Pizzomunno, il reporter si attarda a scambiare qualche chiacchiera con negozianti e ristoratori del centro, e i risvolti sono spesso esilaranti. Si va dai proverbi del posto agli assaggi di peperoncino super piccante. “Il mio posto preferito di Vieste? – domanda Paganelli – La lunga balconata pubblica che languidamente serpeggia attorno al paese. Bellissima soprattutto al tramonto”.

Questo dedicato a Vieste è l’ultimo episodio della stagione ‘Gargano, la montagna che profuma di mare’, ma presto ne arriva un’altra, sempre dedicata alle bellezze inesplorate vicino casa. Il reporter è infatti da poco rientrato da un viaggio in Abruzzo tra borghi dimenticati e foreste incontaminate.

Presentazione ‘Un reporter in valigia’

Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo. Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del reporter Mirco Paganelli che mentre viaggia dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e dialoghi con gli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario dal linguaggio immediato, fruibile dal pubblico dei social-network, che non perde però di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, conclude Paganelli.

