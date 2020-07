Uomo travolto da treno a passaggio a livello: rallentamenti sulla Lecce-Foggia

(foggiatoday) Questa mattina a Santo Spirito, al passaggio a livello di via Catino a Bari, un uomo è stato investito provocando rallentamenti lungo la linea ferroviaria Lecce-Foggia. Il traffico ferroviario fra Bari centrale e Barletta è stato inizialmente sospeso per consentire i rilievi dell’Autorità giudiziaria. Al momento non si conoscono con esattezza le circostanze dell’accaduto, né le ragioni per cui l’uomo si sia trovato sui binari al passaggio del treno. Secondo quanto verificato da Rfi, in quel momento le sbarre del passaggio a livello risultavano regolamente abbassate. Fonte: Foggiatoday