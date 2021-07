Chiara Ferragni e il marito Fedez tornano in Puglia

Bari, 23/07/2021 – (radionorba) Qualche giorno in Puglia per staccare un po’ e godersi il relax tra gli ulivi pugliesi. Ecco il progetto di Chiara Ferragni e Fedez per il weekend. I Ferragnez sono ospiti della struttura Masseria Torre Maizza, una della masserie di lusso pugliesi, come hanno fatto capire nelle storie pubblicate sui loro profili Instagram.

Sono arrivati oggi, 23 luglio, che per coincidenza, come ricordavano loro stessi, ricorre proprio un anno da quando scoprirono di aspettare la piccola Vittoria.

Il 23 luglio del 2020 si tenne a Lecce la sfilata di Dior che presentò in Salento la collezione Cruise. Chiara Ferragni fu testimonial della maison francese e delle bellezze salentine mentre Fedez era impegnano nelle registrazioni delle puntate del Battiti Live. (radionorba)