Comune di Manfredonia: concorsi per 11 assunzioni

Manfredonia (Foggia), 23/07/2021 – (ticonsiglio) Nuove opportunità di lavoro in Puglia grazie ai concorsi per 11 assunzioni indetti dal Comune di Manfredonia, in provincia di Foggia.

Le selezioni pubbliche sono rivolte a candidati diplomati e laureati, da assumere a tempo indeterminato in vari settori.

Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 15 Agosto 2021. Ecco i bandi e le informazioni per candidarsi.

CONCORSI ASSUNZIONI COMUNE DI MANFREDONIA

Sono stati pubblicati, dunque, 6 nuovi concorsi finalizzati alla copertura dei seguenti posti di lavoro:

n. 1 posto di istruttore amministrativo (categoria C)

titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado per l’accesso ad un corso di laurea;

eventuali titoli di studio aggiuntivi: diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea nuovo ordinamento o laurea triennale negli ambiti di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, sociologia o lauree equipollenti. Per conoscere tutte le lauree ammesse si rimanda al bando relativo.

BANDO (Pdf 2 Mb)

n. 1 posto di perito elettronico (categoria C)

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di perito elettrotecnico, elettronico o equipollenti o titolo di grado superiore con analogo indirizzo congiuntamente all’abilitazione all’esercizio della professione;

titoli aggiuntivi: diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale nell’area dell’ingegneria o equipollenti.

BANDO (Pdf 2 Mb)

n. 1 posto di specialista amministrativo / contabile (categoria D)

titolo di studio: laurea I livello o diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica nei seguenti ambiti: economia, scienze politiche, statistica, finanza, servizio sociale, studi europei o lauree equipollenti. Per conoscere tutte le lauree ammesse si rimanda alla lettura del bando.

BANDO (Pdf 2 Mb)

n. 1 posto di istruttore informatico (categoria C)

titolo di studio: laurea I livello o diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica nei seguenti ambiti: economia, scienze politiche, statistica, finanza, servizio sociale, studi europei o lauree equipollenti. Per conoscere tutte le lauree ammesse si rimanda alla lettura del bando.

BANDO (Pdf 2 Mb);

n. 4 posti di istruttori contabili (categoria C)

titolo di studio: diploma di istituto tecnico, settore economico, indirizzi amministrazione, finanza, turismo, marketing oppure diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale corrispondenti in lingue estere, analista contabile, operatore commerciale o altro diploma di maturità tecnico commerciale dell’ordinamento previgente (si rimanda al bando per tutti gli indirizzi ammessi);

eventuali titoli di studio aggiuntivi: laurea I livello o diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica negli ambiti di economia, finanza, scienze politiche, statistica, sociologia, servizio sociale, studi europei. Per conoscere tutte le lauree ammesse e quelle equipollenti si rimanda al bando.

BANDO (Pdf 2 Mb)

n. 3 posti di operatori di polizia locale (categoria C)

titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado;

titoli aggiuntivi: diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale in materie giuridiche o equipollenti.

BANDO (Pdf 2 Mb).

RISERVE

Si segnala che sul concorso per selezionare 4 istruttori contabili opera la riserva di un posto per le categorie protette mentre il concorso per 3 operatori di polizia locale è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate.

REQUISITI GENERALI

I candidati ai concorsi indetti dal Comune di Manfredonia e finalizzati a nuove assunzioni dovranno essere in possesso dei requisiti generici di seguito riassunti:

godimento dei diritti civili e politici e, per coloro che non hanno la cittadinanza italiana, negli Stati di appartenenza;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

per i candidati cittadini italiani soggetti alla leva nati entro il 31-12-1985, essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

I candidati a tutti i concorsi eccetto coloro che si candidano alla selezione per operatori di polizia locale, dovranno possedere anche i seguenti requisiti generici:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altra categoria indicata nel bando;

età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio;

idoneità psico-fisica incondizionata, specifica per le funzioni afferenti alla mansione ricercata. Tale requisito potrà essere accertato prima dell’assunzione all’impiego.

RISERVE

SELEZIONE

La procedura selettiva di ogni concorso si espleterà tramite la valutazione dei titoli e due prove d’esame: una scritta e una orale.

Per conoscere le materie oggetto delle prove rimandiamo alla lettura dei singoli bandi allegati a inizio articolo e pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 16-07-2021.

Si segnala, inoltre, che le prove in presenza si svolgeranno secondo il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato il 15/04/2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato ai bandi, deve essere presentata entro il 15 Agosto 2021, esclusivamente per via telematica, tramite questa pagina e cliccando sul concorso di interesse per le istruzioni.

Alla domanda di ammissione ai concorsi indetti dal Comune di Manfredonia finalizzati a nuove assunzioni, i candidati dovranno inoltre allegare la seguente documentazione:

ricevuta del pagamento della tassa di concorso pari a € 10,33;

copia di un proprio documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

ULTERIORI COMUNICAZIONI

Tutte le successive comunicazioni relative alla selezione, compresi il calendario delle prove d’esame, l’elenco ammessi e le graduatorie, saranno rese note ai concorrenti esclusivamente sul sito del Comune, nella sezione ‘Bandi di concorso’. (ticonsiglio)