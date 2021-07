Manfredonia, divieto di balneazione per tre lidi per superati limiti

Manfredonia (Foggia), 23/07/2021 – LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Vista la nota prot. n. 30678 in data 23.07.2021, che si allega alla presente, del Direttore del Servizio

Territorio dell’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Foggia ing. Napolitano Giovanni, con la quale si comunicava il superamento dei limiti di balneazione nel tratto di seguito indicato. Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Visto l’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 6 della Legge 125/2008; Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della situazione e, nel rispetto del

principio precauzionale, salvaguardare la salute pubblica;

D I C H I A R A

l’inagibilità temporanea del tratto di mare antistante i seguenti punti:

– N.71 dell’area di balneazione “Lido Romagna” NUMIND: I91100029071029071 (come da DGR n.2467 del 16/11/2010) e ID: IT016071029006 (Codice europeo);

– N.72 dell’area di balneazione “Lido Salpi” NUMIND: I91100029071029072 (come da DGR n.2467 del 16/11/2010) e ID: IT016071029007 (Codice europeo);

– N.73 dell’area di balneazione “Lido la Bussola” NUMIND: I91100029071029073 (come da DGR n.2467 del 16/11/2010) e ID: IT016071029008 (Codice europeo);



O R D I N A

Il divieto di balneazione:

– per una lunghezza di 1222 metri dell’area di balneazione “Lido Romagna”;

– per una lunghezza di 1417 metri dell’area di balneazione “Lido Salpi”;

– per una lunghezza di 1304 metri dell’area di balneazione “Lido la Bussola”;

come meglio evidenziato nelle allegate planimetrie.

D I S P O N E che l’ufficio tecnico – settore manutenzioni provveda ad apporre idonei cartelli di divieti di balneazione così come sopra indicato;

INCARICA

la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale e le altre forze di Polizia del controllo di ottemperanza dell’Ordinanza di interdizione alla balneazione;

AVVERTE

che i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del codice penale, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per legge o più grave sanzione. Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., dinanzi al TAR per la Puglia – Sezione di Bari entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione

all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia.



N O T I F I C A

Il presente atto a : Prefettura di Foggia; Capitaneria di Porto di Manfredonia; ASL Foggia; ARPA Puglia DAP Foggia; Comune di Manfredonia Settore 6° Lavori Pubblici e Manutenzione; Comune di Manfredonia Settore 4° Polizia Locale; I titolari degli stabilimenti balneari compresi nel tratto di cui alla presente Ordinanza Dalla Sede Municipale lì, 23 luglio 2021″.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO CREA – PISCITELLI – SOLOPERTO