STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 23 luglio 2021. “E’ positivo che il lavoro della commissione di accesso agli atti sia stato concluso in anticipo rispetto alla richiesta di proroga”. Commenta così il senatore del M5s Marco Pellegrini, componente della commissione antimafia, la consegna della relazione finale al prefetto di Foggia.

Diffida, tuttavia, “dal considerare il tempo un metro di valutazione”, e cioè, in particolare, se questo possa essere indicativo di ulteriori sviluppi. “Su Foggia è stato acceso un faro dal giorno del mio insediamento in commissione antimafia, a novembre 2018. Ho sempre sottolineato la gravità della situazione Foggia, anche a costo di sembrare ossessivo. La Dia è arrivata anche grazie al pungolo del M5s con il suo valore aggiunto di attività specializzata in criminalità organizzata”. A novembre del 2020, con il senatore Morra, chiese la commissione di accesso agli atti: “Il centrodestra ci ha assalito”.

Dalle indiscrezioni riguardo alla relazione, si considerano non solo i governi di centrodestra ma anche la questione Amica, che risale al governo di centrosinistra del 2012.

“Hanno fatto un lavoro approfondito, non mi interessa quale partito governasse nei vari periodi. In questo momento è sbagliato ‘additare’ solo alcune figure politiche e vedere tutto il resto come un’isola felice. Esiste in città una zona grigia che ha tanta fascia di consenso rispetto alla criminalità, ci sono molti problemi di carattere politico-amministrativo e del tessuto produttivo. Ora che lo sappiamo bisogna attivare contromosse e anticorpi”.

Con il voto? “Se si fossero dei condizionamenti mafiosi è chiaro che bisogna aspettare 18 mesi. In Capitanata sono 4 i comuni sciolti per mafia e Foggia sarebbe il quinto, questo territorio ha anche più problemi di altri. Al momento del voto ognuno si deve fare un esame di coscienza e capire dove vuole stare.” Nessun pronostico sugli sviluppi, “Io non ho mai fatto dichiarazioni in questi mesi nel rispetto del lavoro della commissione”. Il dibattito sì è concentrato anche sul volere o meno un prolungamento del commissario a palazzo di città, i pareri dei cittadini, delle associazioni e della politica sono stati discordanti, alcuni auspicano un voto quanto prima, altri preferirebbero una paura rigenerativa. Pellegrini non si pronuncia né per l’una né per l’altra possibilità: “Se si fossero dei condizionamenti mafiosi è chiaro che bisogna attendere 18 mesi”.

Paola Lucino, 23 luglio 2021