STATOQUOTIDIANO.IT. Manfredonia (Foggia), 23/07/2021 – “Da tempo in Italia non esistono più soltanto la mafia siciliana, la camorra e la ’ndrangheta. C’è una quarta mafia, che oggi è la meno raccontata e conosciuta.

Eppure è potente ed è la più feroce. Nelle terre che si estendono dal Gargano a San Severo, da Manfredonia fino a Cerignola, comandano le famiglie della Società foggiana e i Montanari del Promontorio.

I loro tentacoli sono ormai estesi in un enorme giro d’affari internazionale. La loro violenza è arcaica e bestiale. I loro uomini firmano gli omicidi sparando al volto, perché deturpare le sembianze significa cancellare anche la memoria. C’è chi ha leccato il sangue delle vittime e chi ha fatto sparire i cadaveri dandoli in pasto ai porci. Si nasce, si cresce e si muore nel culto della vendetta. Sangue chiama sangue”. Questa è la sinossi del libro “Ti mangio il cuore” di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Come annunciato dal quotidiano La Repubblica, ad ottobre inizieranno le riprese del film omonimo con la cantante romana Elodie, diretto da regista pugliese Pippo Mezzapesa. Ora fermiamoci un attimo a pensare che impatto potrà avere un film del genere interpretato da una star che vanta 2,5 milioni di seguaci su Instagram, segnalata tra le voci italiane più seguite del momento.

Fermiamoci a riflettere cosa comporterà per l’immagine di un territorio splendido, mai valorizzato, mai promozionato a dovere, dove alla crisi economica per il Covid si sono aggiunti anche le recenti alluvioni e incendi

Non si vuole mai affermarlo direttamente, ma il gioco sporco che si applica a queste operazioni commerciali è di associare la popolazione del territorio a un’esigua percentuale di criminali senza scrupoli,come se fosse tutt’uno con questi soggetti. In questo modo qualcuno che non fa a dovere il proprio compito ha pure la possibilità di ripulirsi coscienza. Di recente è esploso il caso di un ex giudice barese che prendeva direttamente i soldi dei criminali garganici per favorirne la scarcerazione.

I criminali non rappresentano la Capitanata

Questa è fatta in larga parte di persone oneste che amano la propria Terra, la vorrebbero valorizzata mentre sono costrette a subire inermi il fenomeno mafioso nella totale indifferenza, quando non manifesta complicità, di una parte delle istituzioni e di chi dovrebbe eradicarlo.

Una spettacolarizzazione della violenza che porta persino alla esaltazione di soggetti che dovrebbero solo essere estirpati dalla società civile

Questo, mi spiace per i cari Elodie, Pippo Mezzapesa e produttori vari della pellicola, non fa ascolti. I cittadini della provincia di Foggia si troveranno ad essere associati a gente che fa “sparire i cadaveri dandoli in pasto ai porci”, nell’ennesima operazione di glorificazione della violenza che ha come recente precursore Roberto Saviano, scrittore che ha ricavato incassi enormi da diversi film e serie su tv a pagamento. Questi film non servono al territorio, al massimo contribuiscono a rovinarlo. Ed è la cosa peggiore che possa capitare in questo momento.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 23 luglio 2021