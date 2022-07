Carpino in lutto per la 37enne Giusy Basile, morta in un incidente

CARPINO (FOGGIA), 23/07/2022 – Un intero paese in lutto. Lacrime, sgomento e animi infranti in una comunità unita e partecipe. Per una tragedia che perde ogni confine.

Giusy se n’è andata troppo presto e resta un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i suoi amici. A Carpino nessuno ha voglia di parlare, sono tutti attoniti e increduli. Ieri notte a San Giovanni in Persiceto Giusy Basile, 37 anni, è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente nella frazione di Amola di San Giovanni in Persiceto.

Il sinistro fatale è avvenuto intorno a mezzanotte, quando la vettura condotta dalla donna, originaria di Carpino ma residente del posto, è uscita di strada per cause ancora da chiarire. Nella carambola, il mezzo è finito lungo il canale di scolo a lato della strada, per finire poi la sua corsa contro un muretto. Nulla da fare per la giovane mamma, estratta già deceduta dai soccorritori intervenuti sul posto allertati da un’auto di passaggio.