Il Fatto: “Salvini in campagna elettorale: immigrazione, madonne e immagini sacre”

FOGGIA, 23/07/2022 – (ilfattoquotidiano) Inizia la campagna elettorale e tornano i soliti cavalli di battaglia. Mentre Silvio Berlusconi scalda i motori promettendo meno tasse e aumento delle pensioni a mille euro, il leader della Lega riapre il cassetto e rispolvera i temi da competizione elettorale. In primis sicurezza (ci sono “baby gang ovunque”), autonomia e, ovviamente, immigrazione.

Su Twitter scrive della necessità di “tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese“: chi lo farà? “Il prossimo ministro dell’Interno. Voi che ne dite Amici?”, chiede ai suoi follower postando una sua foto, sullo sfondo un barcone di migranti e la frase “Torna la sicurezza, torna il coraggio”. Un post che sembra quasi un’autocandidatura al ruolo di capo del Viminale, incarico che lo stesso ha ricoperto già nel governo gialloverde. “Sbarchi continui non solo a Lampedusa“, sottolinea in tv a poche ore dalle dimissioni di Draghi e lo scioglimento delle Camere. “Sull’assunzione delle forze dell’ordine, sulla certezza delle regole, sulle espulsioni per chi non merita saremo assolutamente intransigenti”. (ilfattoquotidiano)