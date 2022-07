In Puglia le spiagge libere ridotte sempre più a francobolli

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/07/2022 – (gazzettamezzogiorno) In Italia non c’è una norma nazionale che stabilisca la percentuale massima di costa da dare in concessione. Qualche regione ha però fissato delle proporzioni.

Tra queste è la Puglia, che con la Legge Regionale 17/2006 (la “Legge Minervini”) ha stabilito che il 60% delle spiagge deve essere libero, contro il 40% che può esser dato in concessione. Questi sono però meri numeri su un foglio di carta. Pochi comuni hanno applicato la norma, pochissimi hanno controllato le proporzioni. Se si va a vedere come stanno le cose, come capita a me in questi giorni in Salento, si scopre che lunghi tratti di costa sono presidiati da stabilimenti, senza interruzione. Quando la spiaggia non c’è, la si crea con acrobatiche pedane di legno, grandi o piccole.

Le cosiddette spiagge libere sono francobolli miserelli, spogli o spelacchiati, spesso coperti di erbacce, bottiglie rotte, plastiche e siringhe, e soprattutto del tutto privi di servizi comunali. Rispetto all’anno scorso ho trovato anche molto aumentata la densità di ombrelli e lettini, nella simpatica finzione che la pandemia sia ormai roba del passato. In alcuni stabilimenti, la prima fila degli ombrelli è a un metro dal bordo del mare, il che fa sì che i non paganti possano passeggiare sulla riva solo in punta di piedi. E ho trovato anche, naturalmente, aumentati i prezzi, suppongo a compensazione delle perdite degli anni scorsi. (gazzettamezzogiorno)