Manfredonia, Basta: “Potenziato servizio di spazzamento a Siponto”

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/07/2022 – “Su mia espressa richiesta, si sta cercando con Ase di potenziare il servizio di spazzamento in quel di Siponto, zona della città purtroppo spesso trascurata e che invece, specialmente durante l’estate, costituisce una delle zone più vive e vitali di Manfredonia.

Con l’aiuto dei dipendenti stagionali inoltre, continua la pulizia di alcune aree a verde della città, come piazzale Penati, via Beato Angelico, piazza del Donatore, confidando anche sul buon senso della cittadinanza affinché si cerchi di sporcare il meno possibile. Al tempo stesso, ringrazio Ase per le operazioni di lavaggio che sta effettuando nelle piazze principali della città, affollate per via delle manifestazioni del carnevale. Solo collaborando riusciremo a rendere Manfredonia una città più pulita ed accogliente”.