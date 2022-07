Manfredonia, la città dalle mille ambizioni

Manfredonia , con la presentazione della 68 edizione del Carnevale ( estivo per ovvie ragioni), si presenta con una grande voglia di fare. Quasi voler dimostrare che si ricomincia a vivere dopo una lunga pausa. Varie sono le considerazioni per questo Carnevale estivo “la farrata è fuori tempo” ma nello stesso tempo il manfredoniano doc, che ama i coriandoli ( come li amava il mitico Gigetto Prato) crea e diversifica l’evento mantenendo inalterato il senso della comunione e del divertimento spensierato.