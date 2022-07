Manfredonia, pitbull morto in zona Centro commerciale: “Giornata molto triste”

Sul caso del pitbull deceduto in zona Centro commerciale va fatta chiarezza e lo sento di fare come Assessore comunale, come cittadina, come amante degli animali. L’interesse e l’impegno dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, nonostante il cane fosse in territorio di Monte Sant’Angelo, è stata celere e puntuale sin dall’inizio di questa vicenda. Su mia indicazione, nei giorni scorsi, la Polizia municipale è intervenuta per richiamare il proprietario ed era stata programmata l’indagine sulle condizioni del cane.

Oggi mi sono recata immediatamente sul posto dell’accaduto ed i Vigili Urbani sono intervenuti tempestivamente, attivando il veterinario reperibili per gli accertamenti del caso. La Polizia municipale di Manfredonia adotterà tutti i provvedimenti per la mancata custodia del proprietario e farà la dovuta informativa in Procura sullo svolgimento degli eventi. Il fenomeno del randagismo ed il benessere degli animali sono temi sui quali questa Amministrazione comunale ha voluto imprimere una svolta pragmatica rispetto all’indifferenza e lacune verificatesi precedentemente.

Serve cultura del rispetto degli animali ed il mio impegno sarà sempre più rivolto alla diffusione di occasioni di sensibilizzazione ed educazione dei cittadini. L’amore per gli animali non ha ostacoli e confini che solo loro sanno dare senza chiedere in cambio nulla, se non il nostro rispetto e le nostre attenzioni. Buon ponte piccolo”.