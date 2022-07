Manfredonia, serata da brividi nell’Estate di Ze Pèppe

Con la cultura si cresce, tanto, tutti, insieme. Manfredonia, strada facendo, vincerà anche questa sfida, alzando l’asticella. E lo sta già dimostrando in questi mesi estivi, tornando viva e vivace culturale e turisticamente. Un diamante che sta ritrovando la sua luce per tornare a brillare, come gli indimenticabili capolavori del cinema italiano.