Puglia, rissa furibonda al funerale della nonna: 9 a processo

TARANTO, 23/07/2022 – (gazzettamezzogiorno) Un funerale trasformato in una rissa e un’intera famiglia di Taranto sotto processo. Sono 9 i membri di un nucleo familiare finiti a giudizio per gli insulti, gli sputi, le minacce e persino le mazzate che si sarebbero scambiati e che ora rischiano una condanna penale a meno che gli avvocati Armando De Leonardo, Stefania Cantoro e Diego Maggi non riescano a ottenere una raffica di assoluzioni.

Stando a quanto si legge nelle denunce che gli ormai ex parenti si sono reciprocamente lanciate, tutto comincia in una calda mattinata di luglio 2017 in un appartamento a pochi metri da viale Magna Grecia dove era stata allestita la camera ardente per dare l’estremo saluto a una donna ultra ottantenne morta il giorno prima. A un certo punto della mattinata, quando in ci sono molti parenti della donna, arrivano anche gli agenti della Polizia Penitenziaria: scortano uno dei figli che in quel momento era detenuto.

L’uomo ha ottenuto il permesso dal tribunale per visitare la salma, ma probabilmente non quello di tutta la famiglia. Alcuni parenti infatti, sono contrari che l’uomo saluti l’anziana defunta. Non solo. Mezzora dopo vanno via e tutto sembra tornare alla normalità. Sembra, appunto. Davanti alla chiesa, infatti, succede di tutto: insulti, sputi, spintoni. E mazzate. Una donna finisce per terra e poi al pronto soccorso. (gazzettamezzogiorno)