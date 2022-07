San Ferdinando di Puglia, Renzo Arbore alla festa patronale

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT), 23/07/2022 – Molte attività a partire dall’inclusione sociale, cultura, divertimento e spettacolo, infarciti di musica, sport, cinema, teatro e giochi: la ricetta dell’estate sanferdinandese punta a soddisfare il palato di bimbi, giovani ed anziani, per poi concludersi alla festa di San Ferdinando Re.

Per la prima volta ci sarà collaborazione attiva dell’amministrazione comunale al fianco del Comitato festa patronale, le celebrazioni per il santo protettore saranno allietate dalle note dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore il 27 agosto. Il ricco cartellone d’agosto propone 24 date variegate, all’insegna del coinvolgimento e della riscoperta del territorio. Si parte con la festa per i bimbi in Piazza della Costituzione il primo agosto, passando dalla contemplazione delle stelle la sera di San Lorenzo il dieci agosto nello scenario suggestivo di Cava Cafiero.

Eventi anche in Piazza Di Vittorio, Monsignor Gallo, Fiamme Gialle e presso il centro sociale “Generazione Insieme”, a testimonianza del massimo coinvolgimento della città, per spazi, fasce anagrafiche ed esigenze sociali. Un cartellone, realizzato velocemente, a quaranta giorni dall’insediamento. “Ringrazio tutti i consiglieri comunali ed i componenti della Giunta, a cominciare dall’assessore alle Politiche sociali e culturali, Cinzia Petrignano – ci dice la sindaca Arianna Camporeale – . Grazie all’impegno e la collaborazione di ciascuno abbiamo pensato a tutte le fasce d’età senza dimenticare la sensibilizzazione sociale al fianco dei disabili, contro la violenza di genere”.

