San Severo: l’ultimo saluto a Francesco Pio, il 17enne accoltellato

FOGGIA, 23/07/2022 – (ledicoldaldud) L’ultimo saluto a Francesco Pio D’Augelli, il ragazzo di 17 anni deceduto in seguito a una coltellata infertagli lunedì sera in via Lucera, angolo via Ferrini, si terrà questa mattina alle 10 nella parrocchia della Croce Sante di Via Don Felice Canelli a San Severo.

In chiesa oltre ai genitori e parenti, tanti amici e anche la fidanzata che ha affisso una gigantografia davanti all’ingresso della chiesa. La coltellata che ha ferito mortalmente Francesco Pio recidendogli l’aorta, ha provocato la sua morte nel giro di pochissimi minuti, il tempo di percorrere alcuni e di accasciarsi al suolo. Nel giro di pochissimi minuti il ragazzo ha perso moltissimo sangue e inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita nonostante le procedure di rianimazione cardiopolmonare compiute presso il pronto soccorso dell’ospedale Masselli Mascia.

I primi a soccorrerlo erano stati dei commercianti della zona che avevano appena chiuso la loro attività. Da lì, l’arrivo si suo padre e la disperata corsa in ospedale in ambulanza. Alla notizia del decesso, constatato alle 21.52, ci si è ritrovati davanti, purtroppo, alle “solite” scene, con molte persone accorse alla notizia del ferimento del ragazzo e poi della sua morte, hanno cominciato ad inveire contro il personale sanitario e a urlare e a disperarsi per l’accaduto. (edicoladelsud)