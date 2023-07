Alla terme di Caracalla a Roma esordio del tenore Nicola Straniero

Roma – Venerdi 21 luglio a Roma è andata in scena la prima de La Traviata alle Terme di Caracalla.

Un evento importante anche per la Città di Trinitapoli perché c’è stato il debutto emozionante del giovane tenore casalino Nicola Straniero, uno dei giovani talenti del progetto “Fabbrica” Young Artist Program, del Teatro dell’Opera di Roma A Caracalla è stata presentata una delle opere più amate del repertorio: “La traviata” di Giuseppe Verdi.

Lo spettacolo di Lorenzo Mariani lega l’intramontabile vicenda di Violetta Valery a suggestioni felliniane, perfette per un luogo come le Terme di Caracalla,come non dimenticare la celebre scena de “La dolce vita” girata proprio in quello spazio.

Sotto la direzione di Paolo Arrivabeni e la regia di Lorenzo Mariani, Nicola ha interpretato magistralmente la figura di Gastone, “questa produzione-commenta Nicola- mi ha dato tantissimo e mi ha fatto crescere sia musicalmente che umanamente e anche artisticamente.

La lista dei ringraziamenti è infinita e il mio cuore è troppo pieno di gioia per poterla elencare qui.

Si può ancora ammirare la performance di Nicola Staniero, prossime repliche sempre a Roma, il 25-28 luglio ed il 2-4-9 agosto.

A cura di Michele Mininni