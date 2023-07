Anna Castigliego: “Goditi ogni istante. Ogni emozione, ogni lieve respiro”

In ricordo dell’amica Anna Castigliego, a pochi giorni (il 26 luglio) da Sant’Anna, invocata come la protettrice delle donne gravide, che a lei si rivolgono per ottenere da Dio tre grandi favori: un parto felice, un bambino in buona salute e latte sufficiente per allattarlo. È patrona di Caserta, compatrona di Napoli e protettrice di molti mestieri legati alle madri e alle donne. Anna Castigliego, giornalista di Manfredonia, è scomparsa prematuramente il 6 ottobre 2015 dopo una lunga malattia

Un cancro “desiderato”, di Anna Castigliego

(1) La scoperta

Non pensavo potesse capitare davvero a me, a me grande ipocondriaca, a me che anche un raffreddore mi teneva chiusa in casa per paura di avere la febbre, a me che, fin da piccola, pensavo al tumore per qualsiasi dolore avvertissi, a me con un fratello disabile in casa. Eppure, una sera, in un momento di profonda tristezza, prima di addormentarmi chiesi a Dio di farmi ammalare per carpire le attenzioni del mio fidanzato che non avevo più ormai da tempo…ed eccomi accontentata.

A distanza di qualche settimana, la scoperta di quel carcinoma al seno sinistro avvenne in piena regola e senza sconti. Ricordo ancora quella sera: era la festa dell’Epifania e in tv davano il film Avatar. Io mi trovavo al pc e sullo schermo c’era un giochino di quelli come tanti che si trovano su internet per passatempo. Già, la parola giusta “passatempo”; a distanza di un anno, mi rendo conto che tutta la mia vita l’ho vissuta passando il tempo ma mai convinta di quel che facessi. Ora, finalmente, sono qui a chiedermi “ho trascorso questi 38 anni facendo davvero quel che volevo”? Non credo proprio. Io sono stata per me sempre un’estranea, non mi sono mai appartenuta fino all’anno scorso…e di fronte a me avevo un estraneo (quel che era rimasto del mio fidanzato e di quel rapporto ormai logoro che nessuno dei due riusciva a recidere…).

Tornando alla scoperta della malattia, sentivo perfettamente un durone sopra il seno sinistro, dentro di me avevo capito già tutto ma decisi di tenerlo per me e non dire nulla alla mia famiglia. Lo sapevamo io e lui, F. il mio fidanzato (che alla notizia notai una sorta di preoccupazione sul suo volto e finalmente mi “meritai” un abbraccio).

Le settimane passarono, tutto sommato, in una certa atmosfera di tranquillità ma il mio pensiero era sempre lì e non smettevo di palparmi nella convinzione che magari di lì a poco sarebbe scomparso. E invece il tocco mi dava sempre la stessa risposta: lì c’era qualcosa.

A distanza di qualche settimana, mi sottoposi ad una sfilza di esami quali ecografia, mammografia e biopsia per cercare di capire la vera natura di quel “durone”. Ricordo ancora l’espressione del volto della radiologa quando, nel bel mezzo dell’esame radiografico, mi disse “sicuro non è una cisti”, espressione esplicita per confermare la presenza di un tumore. E poi ancora “anche se dovesse rivelarsi qualcosa di brutto, non ti preoccupare perché oggi la medicina ha fatto passi da gigante in questo campo e di tumore al seno si guarisce molto più facilmente”…come dire a qualcuno “non preoccuparti, se non superi questa battaglia al massimo muori”. Ed ecco, anche io alla soglia dei 38 anni, mi ritrovavo catapultata nel mondo della malattia, dello sconforto, della tristezza, ma anche della condivisione, del confronto e dell’amore.

Ricordo bene quel corridoio di quel reparto dove centinaia di donne si incontrano ogni giorno per farsi visitare. Oggi, il tumore al seno è diventato quasi un compagno di viaggio per tante donne, giovani e meno giovani.

I medici, oggi, non sanno più a chi attribuire le cause a fronte di un’età sempre più giovane in cui tante sono le ragazze a contrarre la malattia scardinando tutte le convinzioni scientifiche legate all’età, all’ereditarietà, all’inquinamento e all’alimentazione. Per quanto mi riguarda, quel che penso è che le malattie sono legate soprattutto alla psiche e se essa va in panne è la fine. La testa guida il corpo, così come lo spirito guida l’anima.

Fatta la mammografia e la biopsia, non ci fu scampo: il senologo si pronunciò senza mezzi termini “si tratta di un tumore. Bisogna operare”.

Ora, è difficile per me esprimere lo stato d’animo di quel momento: ricordo che uscii dalla stanza del dottore in lacrime, accanto a me c’era una cara amica e nel corridoio mia mamma e il mio fidanzato.

Abbracciai lui ma avrei voluto abbracciare colei che mi aveva messa al mondo perché in fondo solo lei poteva darmi la vera protezione della propria genitrice. Tornammo a casa senza dirci nemmeno una parola. Era diventato buio e tutto il tragitto sembrava non terminare mai. Dentro di me un mix di sensazioni ed emozioni contrastanti contrite di incredulità e preoccupazione.

Ecco, che ebbe inizio il periodo più “buio” della mia vita ma anche quello che avrebbe dato inizio ad un processo di ripresa verso una luce immensa.

(2) Io e il “male”

Ho sempre creduto nell’esistenza del bene e dunque non posso non credere nella presenza delle forze del male. Io il male (non la malattia), l’ho visto, sentito e avvertito intorno a me. Pochi mesi prima della scoperta del tumore, mi sono ritrovata sul mio cellulare un audio strano: una registrazione di trenta minuti in cui si udivano strane voci come se fosse uno stralcio di un film. All’inizio c’erano dei normalissimi dialoghi e verso il finale quelle stesse voci si trasformavano in qualcosa di demoniaco dove veniva scandita perfettamente la parola diavolo.

Confesso che non ho mai avuto paura dei film horror ma di quelli allusivi alle varie forme del male sì. Fin da piccola, ho sempre fatto sogni di animali cattivi (come orsi, lupi e serpenti) che mi rincorrevano o che mi mordevano ma mai avrei pensato di percepire qualcosa di certamente negativo nella realtà.

L’audio l’ho fatto ascoltare ad una sola persona ma poi, ritenendolo una cosa priva di senso, l’ho cancellato. A onor del vero, avevo cominciato ad utilizzare il mio telefonino per registrare interviste o convegni o incontri politici essendo una giornalista ma ricordavo bene di non aver mai memorizzato film.

Per di più, anche il sonno era discontinuo negli ultimi tempi e disturbato da incubi veri e propri. Per due notti, sognai il volto del diavolo proprio come lo interpretiamo nell’immaginario comune collettivo: rosso, con le corna, gli occhi roteanti e tante fiamme alle sue spalle.

Ma tra e lui, una grande croce che non gli consentiva di avvicinarsi alla mia persona. Al mio risveglio, ero tutta sudata e completamente impaurita. Eppure, fin da piccola non avevo mai avuto timore né del buio nè di dormire sola, anzi ne ero abituata. Inoltre, c’era un pensiero che lambiva la mia testa da qualche tempo ovvero quello di gettarmi giù dal balcone. Non bisogna spaventarsi a leggere ciò perché quella voce la avvertivo forte e presente dentro di me soprattutto la sera ma sapevo che non avrei mai avuto il coraggio di fare un gesto inconsulto del genere e che non dovevo dar seguito a quella invocazione. Dopo tutti questi mesi, posso dire di aver lottato contro la sofferenza, la tristezza, la paura (tutti sentimenti negativi) per dare posto alla gioia, alla serenità e all’ottimismo e sono tornata finalmente a riposare tranquilla e al buio senza neanche dover accendere più la televisione di notte.

(3) Io e la fede “ritrovata”

Da anni mi ero allontanata dalla Chiesa, non andavo più a messa e soprattutto avevo smesso di pregare. La mia più grande giustificazione per non andare incontro a Gesù erano i sacerdoti, erano la completa e totale sfiducia nella Chiesa come casa del Signore che invece era nato in una misera grotta al freddo e al gelo, riscaldato da due animali, il bue e l’asinello. La preghiera era stata una costante della mia vita fino ad una certa età, pressappoco 20 anni, ma poi avevo smesso. Quello che chiedevo al Signore era di far star bene prima mio fratello, poi i miei e se voleva anche me. Ho sempre creduto in Dio, un rapporto con la fede molto privatistico, cosa che non basta ad esprimere il proprio credo.

Così, ebbi modo di sperimentare il primo miracolo: dal momento della diagnosi al giorno dell’intervento. E così scattò il conto alla rovescia per il giorno dell’operazione (13 marzo 2013 – giorno della elezione di papa Francesco), una vera benedizione ma anche l’inizio di una lunga e travagliata sofferenza fisica e psicologica.

Pregai tanto, mi riavvicinai a nostro Signore e arrivai a quel fatidico giorno con il pensiero fisso di poter ricevere una grazia (pensiero da superbi…) e quella grazia ci fu perché la mattina dell’operazione ero stranamente tranquilla, eppure non dormivo da giorni, avevo fatto tremila visite e soprattutto non avevo mai messo piede in un ospedale da ricoverata, neanche due anni prima quando, a causa di un brutto incidente stradale (7 maggio 2011 – una data che si rincorre), mi ruppi la testa.

Tutto andò bene, intervento riuscito, cicatrice perfetta, ma di lì a poco altri calvari, ben più dolorosi, mi aspettavano al confine della mia vita. Mi fu detto “ora sei sana”, ma non era così, un’altra diagnosi infausta era pronta su un bel piatto d’argento per me: numerose metastasi alla colonna vertebrale e al femore destro. Ebbene, tutto questo stava proprio accadendo a me, un vero incubo come in un film.

Mi vedevo in terza persona, non ero io ad andare in giro tra i corridoi dell’ospedale tra visite ed esami, non ero io a soffrire dentro ad un letto di dolori atroci, non ero io a restare sveglia per notti intere su un giaciglio diventato ormai il mio peggior nemico, non ero io ad essere vestita ogni giorno dalla mia mamma (insieme a mio fratello Nico), non ero io a sentire la mia schiena spezzarsi in due ogniqualvolta dovevo alzarmi da una sedia. E così presto il primario di oncologia mi fece ricoverare nuovamente, a due mesi dall’intervento, per approfondire l’origine di questi dolori: ed ecco l’atroce scoperta.

Nessuno mi credeva, quasi tutti (eccetto mio cugino) pensavano che si trattasse di dolori inventati solo dalla mia testa e nulla più, forse per attirare l’attenzione su di me…io che ero e resto una persona timida e riservata…Ma non è finita qui, l’ultima sera (7 maggio) in ospedale avvenne quello che una persona fidanzata da 14 anni non vorrebbe mai scoprire: il tradimento del proprio partner.

Una sofferenza dilaniante, straziante, forse ancora più forte di quelle scosse elettriche che mi lasciavano impietrita, più forte che girare a braccetto nel corridoio di un reparto (poi rivelatosi il più bello per le storie di amicizia che nascono tra pazienti e pazienti e pazienti e sanitari, sempre pronti ad una parola di conforto) in cui mai nessuno vorrebbe metterci piede neanche per andare al bagno…ma quella scoperta fu invece una vera “benedizione” perché servì a farmi distrarre dalla malattia, a non pensare a quello che mi stava capitando nel corpo.

Quanti pianti, quante lacrime ma anche tanti sorrisi, abbracci e testimonianze di affetto da parte di tanti amici e parenti come non avrei mai immaginato…e sono stati tutti loro a tirarmi su, a farmi uscire dal baratro in cui ero finita. Per quanto mi riguarda, volevo solo morire, cercavo la morte perché la mia vita non aveva più ragione di essere: avevo perso la salute, l’amore e il lavoro…non restava che uscire di scena e chiudere il sipario una volta per sempre…e invece, piano piano, a piccoli “passi”, tanti segni e miracoli celesti si sono manifestati a me che non credevo più in nulla, le mie preghiere erano agitate, dettate dalla più cieca disperazione e dal più profondo sconforto. E così un bel giorno ho ripreso in mano la mia vita, sono tornata a prendermi cura di me, a star bene con gli amici cari, a trascorrere le giornate nell’ozio più totale, a chiacchierare con gli amici fino a tarda notte sotto lampi, fulmini e saette, ad andare in spiaggia per gustare una mite notte stellata di settembre, a sorseggiare caffè e mangiare cornetti caldi al bar con le mie dolci e tenere amiche, a passeggiare sotto al bel sole cocente, a pregare in una chiesa silenziosa.

Ora sto curando le ossa ma la cosa più bella è riassaporare la vita come non mai, nei piccoli gesti quotidiani, da un saluto, ad un abbraccio, ad un sorriso, ad una carezza…prima avevo tutto ed ero triste, ora ho perso delle cose ma sono estremamente serena e finalmente posso dire di aver toccato con mano la gioia di vivere. Bisogna credere che Qualcuno da Lassù rimette a posto la nostra vita come i pezzi di un bellissimo puzzle…

E dopo una bellissima estate, è arrivato il mese di settembre, quel mese in cui le giornate iniziano ad accorciarsi ma c’è ancora tempo per andare al mare e godere di un po’ di sole. E’ stata l’estate più bella della mia vita perché ho goduto ogni attimo, ogni istante, ogni secondo in compagnia di chi mi vuole davvero bene, “vecchi” e nuovi amici. Non mi hanno mai lasciato sola anzi il loro primo pensiero era per me, se volessi andare al mare, cosa volessi fare la sera, inviti su inviti, a volte mi riusciva difficile scegliere con chi uscire e dove andare. Volevo stare con tutti senza dover scegliere ma non potevo esimermi dal farlo.

Un’estate ricca di tanta musica, di cene in campagna, di tanto mare e tanto cibo. Un’estate che non pensavo di trascorrere a mare ma in casa e invece un altro miracolo stava per accadere. Dopo la funesta diagnosi di maggio in cui gli esami di tac e risonanza confermavano la presenza di numerose metastasi nella mia colonna vertebrale, nelle mie costole, e femore destro, io a luglio ero a mare a nuotare. Non potevo crederci, proprio io che non pensavo neanche di potermi mettere in costume, di poter prendere il sole. Eh già, perché ho scoperto che il sole si può prendere anche in piedi.

Io che adoravo stare ore e ore ad abbronzarmi così come trascorrere tutta la giornata a mare. Mi era stato detto che dovevo andare al mare alle 7 del mattino per evitare i raggi ultravioletti più pericolosi, mi era stato detto che dovevo indossare camicie con maniche lunghe per evitare le punture degli insetti, mi era stato detto di non esagerare con l’esposizione ai raggi solari. Bè, non ho seguito nessuno di questi tre consigli ma ho cercato di avere buon senso e di imparare ad occuparmi di me stessa senza ansie, stress e pensieri negativi. Con la malattia tutti questi atteggiamenti erano scomparsi, avevo smesso anche di soffrire di gastrite, colite e tutte quelle malattie psicosomatiche varie. Tornando al mese di settembre, un uccellino mi aveva preventivato a giugno che a settembre avrei conosciuto l’amore vero. Una cosa impossibile. Ormai avevo imparato a stare sola ovvero senza un fidanzato su cui poter contare ma avevo tantissimi angeli intorno a me che non mi facevano mai mancare il loro sostegno.

E invece la notte tra il 22 e il 23 settembre, l’ennesimo miracolo è avvenuto. Un bacio ha dato il via ad una bellissima magia, ad una meravigliosa favola d’altri tempi ma reale. Uno sguardo, una carezza, un abbraccio, tutto quello di cui avevo bisogno. La dolcezza e la tenerezza che tanto desideravo incontrare in un uomo, dopo mesi di sofferenza acuta, si sono materializzate come per incanto. E non poteva accadere in un altro momento, in un altro giorno.

Doveva accadere proprio in quelle ore notturne quando il nostro amato frate cappuccino, Padre Pio, ha esalato l’ultimo respiro di vita terrena per tornare nella casa del Signore. Quante notti ho trascorso chiedendo al frate di Petrelcina di farmi morire o di aiutarmi a superare questa difficile prova, a farmi passare quei tremendi dolori alle ossa, quante notti passate sveglia e seduta sul letto.

Non potevo distendermi altrimenti avvertivo quelle scosse elettriche alla colonna vertebrale che non mi facevano respirare, dolori allucinanti. Quante notti passate a guardare la tomba di Padre Pio in tv e a chiedergli che vegliasse su di me mentre tutti dormivano, io ero lì disperata e immobile senza poter fare nulla ma solo pregare tanto. E fu in una notte che mentre i dolori non terminavano mai, affidai le mie sofferenze a Dio e così iniziarono a scemare immediatamente.

A chi non crede dico che la nostra vita non è nelle nostre mani ma in quelle di chi mette a posto tutto per farci crescere, maturare. E ora, a distanza di mesi, quella Luce cui tutti mi parlavano e che io non credevo di poter vedere è venuta ad illuminare quel tunnel buio. Quante sere rivolgevo gli occhi al crocifisso chiedendo a Gesù perché mi stava capitando tutto ciò. Perché mi stava togliendo tutto: salute, amore e lavoro. Non riuscivo a trovare spiegazioni; forse ero stata una persona cattiva, avevo fatto del male a qualcuno o non avevo fatto in modo che il male si adempisse, non capivo. Poi, la santa pazienza e l’amore mi ha illuminato e sono rinata. Ora, amo la vita, ho conosciuto la gioia di vivere e sorrido tanto.

Aria Marjia e Stanka, i due “angeli” montenegrini

Per chi non crede che i sogni siano premonitori, io sono la conferma vivente che lo sono. Dopo l’intervento, una notte, tra un dormiveglia e l’altro, ho sognato un mio caro amico avvocato, Cris, il quale era all’oscuro della mia situazione. E così al risveglio gli mandai un messaggio per dirgli che mi era venuto a trovare nel mio mondo onirico. Ben felice di sentirmi mi chiese come mai il sito di informazione locale che curavo era fermo da tempo. (Eh già per anni mi sono occupata di giornalismo ma è un’altra storia). Gli raccontai tutto. Letto il mio messaggio di risposta, la prima cosa che fece fu quella di farmi conoscere via facebook due sue amiche del Montenegro, Marjia e Stanka.

Nel periodo di convalescenza non ero ben predisposta a parlare con la gente, a dire la verità non volevo parlare proprio con nessuno. Ma qualcosa mi diceva che dovevo conoscerle e così immediatamente è nata un’amicizia bellissima. Da quel giorno, non mi hanno mai abbandonato.

Ci sentivamo su skype tramite videochiamate interminabili, anche perché non avevo impegni e non potevo andare da nessuna parte essendo quasi sempre a letto. Hanno trasformato ogni mia lacrima in un sorriso con le loro parole di grande coraggio, di profondo affetto e valido sostegno. Due veri angeli che non hanno mai staccato i loro occhi su di me, le loro attenzioni nonostante i chilometri, sempre pronti a tirarmi su, a farmi capire quanto è bello vivere, cosa è la pazienza, che si può stare anche da soli; io che pensavo di non farcela, che avevo bisogno sempre di qualcuno a cui appoggiarmi per andare avanti. E anche qui è avvenuto il miracolo, la rinascita è avvenuta pian piano abituandomi all’idea di potercela fare e prendere quel coraggio che mi è sempre mancato o che forse avevo ma non riuscivo a tirarlo fuori.

Il miracolo vero è quando il 31 ottobre 2013 le ho viste in aeroporto a Bari, in carne e ossa davanti a me. Non potevo credere di poterle abbracciare finalmente, due bellissime ragazze ma soprattutto cariche di tanta energia positiva. Ho trascorso con loro quattro giorni straordinari, abbiamo pranzato insieme, siamo andate a trovare padre Pio, siamo uscite insieme e alla fine hanno conosciuto tanti amici. Insomma, un sogno che si è avverato. Auguro a tutti di poter conoscere gente così bella ma soprattutto ricca di tanto ottimismo. E il nostro viaggio insieme continua inesorabile. Non c’è giorno che non le senta o che loro non mi cerchino. Sono straordinarie.

Straordinarie come quando nella notte tra il 27 e il 28 luglio toccai il fondo raschiando anche il sottofondo di una acuta sofferenza: ore di profondo travaglio psicologico accompagnato da grandi lacrimoni. E chi poteva darmi sostegno se non loro attraverso quel piccolo video su skype. Sono state con me tutta la notte e dalle lacrime sono riuscite a tirarmi fuori un sorriso. Non basterà una vita intera per ringraziarle di tutto il bene, di tutti gli insegnamenti di vita che mi hanno trasmesso. Grazie angeli miei e soprattutto grazie

Conclusioni

Ed impari che la FELICITA’ è una questione di attimi. E’ un caffè con un’amica. E’ un bacio rubato. Un messaggio inaspettato. Lo sguardo intenso di un passante. E’ rispondere al telefono ed udire con sorpresa…la voce di chi ami. E’ una boccata d’aria fresca dopo una giornata richiusa in una stanza. E’ un sorriso. E’ una passeggiata al sole dopo settimane di pioggia. E’ un profumo nuovo. E’ il sorriso di un bambino. E’ una confidenza fra sorelle. E’ la tua canzone preferita capitata casualmente alla radio.

E’ un’emozione improvvisa. E’ la luna piena. E’ un abbraccio affettuoso. No, non pensare a domani, cosa farai e se sarai felice. Goditi il momento presente, è l’unico che possiedi. E’ l’unico che puoi vivere. Non chiederti se ci saranno le opportunità giuste, creale.

Non pensare troppo al domani, respira l’istante presente. Non domandarti se domani pioverà. Oggi vedi il Sole, ed è questo che conta. Goditi ogni istante. Ogni emozione, ogni lieve respiro. Sono queste le nostre dosi di felicità. E in questi secondi azzittisci i pensieri. Ora chiudi gli occhi e ascolta il battito incalzante del tuo cuore. Ed ora dimmi, non è forse questa la felicità?

Ciao Anna.