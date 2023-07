Foggia – È di tre morti e di tre feriti il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa sera sulla strada provinciale 75 Foggia-Trinitapoli (ex Statale 544), poco prima di Borgo Tressanti, intorno al km 23.

Per cause ancora in corso d’accertamento un mezzo con a bordo sei persone è finito fuori strada provocando il decesso di tre persone. Sul posto ambulanze del 118 e vigili del fuoco.

Lo riporta FoggiaToday.