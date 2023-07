Manfredonia, a volto scoperto con un grosso coltello rapina farmacista

Manfredonia – Un uomo ha fatto irruzione ieri pomeriggio in una farmacia in zona centrale a Manfredonia, minacciando il titolare e facendosi consegnare quanto presente in cassa.

E’ quanto si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

L’uomo avrebbe minacciato i presenti con un enorme coltello. Il “bottino” per il malfattore sarebbe di alcune centinaia di euro.

Indagini dei Carabinieri di Manfredonia. Fortunatamente nessuna conseguenza per i presenti nei locali, al netto degli attimi di tensione passati.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’uomo si sarebbe poi costituto al Commissariato di P.S. di Manfredonia.