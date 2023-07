Manfredonia – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Manfredonia hanno eseguito un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire la commissione di reati in generale con particolare riguardo al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

A tale scopo, con il determinante ausilio delle unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Bari, sono stati eseguiti numerosi controlli e perquisizioni, domiciliari, personali e veicolari, riuscendo così ad individuare soggetti che detenevano illegalmente sostanze stupefacenti ma anche armi e munizioni.

In una abitazione, a seguito di un accurato controllo, sono stati rinvenuti nella disponibilità di un minore del posto, oltre a circa 60 gr di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish, anche una pistola revolver con matricola abrasa, lucidata e perfettamente conservata, ben occultata nella camera da letto all’interno di una cassettina metallica con il relativo munizionamento. Il minore è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti e, in relazione all’illecito possesso dell’arma, sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa ove è rimasto anche a seguito dell’udienza di convalida.

Infine, il dispositivo dispiegato ha permesso di rinvenire e sequestrare diverse dosi di sostanze stupefacente nelle disponibilità di 7 assuntori che sono stati opportunamente segnalati all’Autorità amministrativa per i conseguenti provvedimenti.