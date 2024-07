Accordo collaborazione per Prevenzione Antimafia firmato a Foggia, presenti Valiante - Rossi - Giannella - Vaccaro - ph maizzi

Foggia. Questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Foggia, è stato firmato un importante Accordo di Collaborazione per la prevenzione antimafia. Alla firma erano presenti il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, il Procuratore della Repubblica della DDA di Bari Roberto Rossi, accompagnato dal Procuratore Aggiunto Francesco Giannella, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia Ludovico Vaccaro, insieme ai vertici provinciali delle Forze di Polizia.

L’Accordo, coerente con le direttive del Ministero dell’Interno e della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mira a stabilire un solido modello di collaborazione tra la Prefettura e le Procure della Repubblica di Bari e Foggia. Questo modello tiene conto della necessità di integrare le attività di prevenzione antimafia della Prefettura con le indagini giudiziarie condotte dalla Magistratura, rafforzando così il circuito collaborativo tra le Istituzioni nel rispetto delle loro competenze.

Grazie a questa collaborazione consolidata, sarà potenziato lo scambio di informazioni utili, nel rispetto del segreto investigativo (art. 329 c.p.p.), per:

Supportare il Gruppo Interforze Antimafia nelle verifiche necessarie al rilascio delle informazioni antimafia;

Prevenire infiltrazioni criminali nei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale degli Investimenti Complementari;

Rafforzare il patrimonio informativo a disposizione della Magistratura, sia per l’adozione di provvedimenti interdittivi che per gli accessi ai cantieri.

L’Accordo consolida una prassi virtuosa di collaborazione tra le Procure e la Prefettura di Foggia, nota come “modello Foggia”, che ha già dimostrato la sua efficacia nella prevenzione amministrativa antimafia. Questa sinergia ha permesso non solo di emettere informazioni interdittive contro imprese legate alla criminalità organizzata, ma anche di condurre indagini amministrative che hanno portato allo scioglimento di consigli comunali nella provincia.Composto da sette articoli, l’Accordo si basa sulla consapevolezza dell’importanza di rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata. Mira a potenziare il circuito comunicativo per combattere le varie forme di inquinamento del sistema economico provinciale da parte delle mafie, con particolare attenzione alle aree e settori a rischio di investimenti illeciti e alle “zone grigie” dove il condizionamento mafioso può influenzare imprese ed enti locali, minando i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

