Foggia, 23 luglio 2024. È stato sottoscritto con le tre sigle sindacali FAI Cisl, FLAI Cgil e UILA Uil l’accordo che regolamenta il lavoro stagionale e lo staff leasing alla Princes Industrie Alimentari di Foggia.

Il lavoro stagionale vedrà un incremento rispetto a quanto preventivato di circa 80/100 unità che si aggiungono alle circa 1.000 che ogni anno vengono

assunte per la campagna del pomodoro. Lo staff leasing sarà effettuato con assunzioni volontarie a tempo indeterminato in Adecco per alcuni lavoratori che da anni prestano attività in Princes con contratti stagionali. Una decisione maturata dall’industria alimentare per non disperdere il know how di alcuni lavoratori da anni in forza nell’azienda e che hanno acquisito nel tempo, attraverso la propria attività lavorativa in Princes, importanti competenze. Lo comunicano i segretari generali Donato Di Lella della FAI Cisl, Giovanni Tarantella della FLAI Cgil e Antonio Castriotta della UILA Uil di Foggia.

“L’Accordo in questione è un risultato di grande soddisfazione e premia il nostro impegno, concertato con l’azienda, per la crescita occupazionale nel nostro territorio, nonostante la congiuntura economica veda una diminuzione della vendita dei prodotti ad alto valore a causa del notevole incremento dell’inflazione – dichiarano Di Lella, Tarantella ed Castriotta – i quali si dichiarano fiduciosi in una crescita considerevole nel prossimo futuro in funzione dell’acquisizione del Gruppo industriale da parte di Newlat Food S.p.A. che sarà ufficialmente formalizzata il 30 luglio prossimo. L’augurio dei 3 Segretari generali è che il costituendo nuovo Gruppo industriale NewPrinces possa agevolare la commercializzazione del pomodoro e dei legumi prodotti nello Stabilimento di Foggia su nuovi mercati europei e mondiali fino ad oggi non forniti e di conseguenza favorire l’incremento delle produzioni con maggiore e più stabile occupazione”.

FAI Cisl, FLAI Cgil e UILA Uil di Foggia presteranno massima attenzione in questo delicato e decisivo passaggio per l’azienda al fine di garantire le migliori condizioni per le maestranze e per il territorio.