Per il settimo anno, dal 26 al 28 luglio, nella cornice di Borgo Celano sul Viale dei Dinosauri e in diretta streaming su TV Gargano, torna Borgo Talent -Il Talent del Gargano, fondato e condotto da Luigi Mossuto. Resi noti i nomi dei ventiquattro concorrenti.

Borgo Talent, evento di punta dell’estate di Borgo Celano, nasce nel 2017. Ideato e condotto da Luigi Mossuto, giunge alla sua settima edizione.

Ventiquattro i concorrenti provenienti da tutta Italia, tra cantautori, interpreti, poeti e kids, che si esibiranno per aggiudicarsi la vittoria di Borgo Talent 2024.

Appuntamento unico nel suo genere, anche per quest’anno ritroveremo, alla sua sesta edizione come direttore artistico, Silvio Nardella e, per il secondo anno consecutivo, alla direzione del coordinamento staff ci sarà Celeste Solimando.

Ecco i concorrenti della categoria cantautori:

–CARMEN BICCHIERAI, musicista e cantautrice dalla provincia di Bergamo;

–DAVIDE LONGO, giovane cantautore e musicista da San Marco in Lamis;

–LEA MININNO, cantautrice da San Severo;

–SOPHIA RENNA, giovanissima cantautrice e musicista da Foggia;

–DANILO BOSCAIANO, cantautore da Foggia;

–LETIZIA GAUDIANO, giovane cantautrice da Foggia

–FILIPPO GRANATIERO, cantautore da San Giovanni Rotondo

Ecco i concorrenti della categoria interpreti:

–MADDALENA CAPUTO, interprete da Foggia

–ANGELO RENELLA, interprete da San Marco in Lamis

–SIMONA MASTROPASQUA, interprete da San Severo

–I LELLOCELSETE, duo di interpreti e musicisti da San Severo

–MARIAPIA PENNACCHIA, giovanissima interprete e musicista da San Severo

-STELLA LUCIANI, giovanissima interprete e musicista da Castelluccio Valmaggiore

-ADRIANA CAMPANELLA, interprete da Manfredonia

-FRANCESCA RIPOLI, interprete da San Giovanni Rotondo

Ecco i concorrenti della categoria poeti:

–CAROLINA CATALANO, poetessa da San Severo

–MARA PERFETTO, poetessa da San Marco in Lamis

–MARIA ROSA DI DONNA, poetessa da San Paolo di Civitate

–MICHELE GIULIANI, poeta da San Marco in Lamis

–ROSAMARIA LUCIANO, poetessa da Torremaggiore

Ecco i concorrenti della categoria kids:

–NOEMI DE GIOVANNI, giovanissima interprete da San Marco in Lamis

–FABIO LIZZADRO, giovanissimo interprete da San Marco in Lamis

–CHIARA PLACENTINO, giovanissima interprete da San Giovanni Rotondo

–ANTHONY RICCI, giovane interprete da San Severo

L’appuntamento è da Venerdi 26 Luglio a Domenica 28 Luglio a partire dalle ore 20.30 a Borgo Celano, Viale dei Dinosauri.

Comunicato stampa