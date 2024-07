Stesso allenatore, Franco Cinque, ma un panorama completamente diverso rispetto a dodici mesi fa. Quest’anno, al Manfredonia, si parla finalmente di programmazione.

L’entusiasmo è palpabile, ma sempre con l’obiettivo principale ben chiaro in mente.

Per quanto riguarda la rosa, oltre a confermare i migliori giocatori senior della scorsa stagione, il Donia ha ingaggiato diversi elementi già esperti del girone H di Serie D: Sepe in difesa, Coppola a centrocampo, e Tedesco e Scaringella in attacco. Un’altra aggiunta importante è Bonicelli, proveniente dall’Eccellenza e reduce da due anni al Bisceglie, fortemente voluto da Franco Cinque.

Il miglior acquisto per la nuova stagione del Manfredonia potrebbe essere lo stadio.

