All’indomani della costituzione della nuova Giunta Comunale, il Movimento Cinque Stelle Cerignola diffonde il seguente comunicato stampa.

“Varata la nuova Giunta che affiancherà il Sindaco Francesco Bonito nell’Amministrazione della città e del territorio di Cerignola.

Il Movimento 5 Stelle desidera augurare un buon lavoro ai due nuovi assessori subentrati in giunta Luciano Giannotti e Cecilia Belpiede, un sincero ringraziamento va al Sindaco Francesco Bonito per la rinnovata fiducia accordata all’assessore Domenico Dagnelli.

Tale decisione rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche una sfida e un impulso all’impegno continuo per il bene della città e dei cittadini di Cerignola.

Con il nuovo Assessorato all’Ambiente e alle Relazioni istituzionali affidato all’assessore Dagnelli, che comprendono l’Ambiente e il Verde, il Ciclo dei rifiuti, la Transizione ecologica, la Vigilanza ambientale, il Rischio industriale, il Decoro urbano e la pulizia della città, l’Educazione ambientale, lo Sviluppo e recupero delle Periferie e il Raccordo con gli altri Enti locali e Relazioni istituzionali – Borgate, si avrà un ruolo cruciale nella promozione di una Cerignola più verde, sostenibile e connessa.

L’impegno sarà rivolto alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini, con un approccio integrato e collaborativo.

L’obiettivo condiviso è proseguire con una maggiore coesione tra l’Amministrazione, la maggioranza in Consiglio comunale e gli attori sociali, perché abbiamo bisogno di serenità e concordia per procedere speditamente alla conclusione dei tanti progetti e programmi avviati, come per attivarne altri ed altrettanti.

Il Movimento 5 Stelle conferma pertanto il proprio impegno a lavorare con determinazione e trasparenza, mettendo al primo posto gli interessi della comunità. Uniti, possiamo affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo e dedizione”.

Lo riporta Cerignolaviva.it