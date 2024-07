Comune Manfredonia. Gaetano Brigida: "Il vero lavoro inizia ora"

Manfredonia. “In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 40 e 46 del Tuel, lunedì 29 luglio 2024 avrà luogo la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale e in occasione il Sindaco La Marca comunicherà al consiglio la composizione della Giunta Comunale nei termini fissati dallo Statuto Comunale. Fin qui nulla di eccezionale. Ordinaria amministrazione, quella che spetta a chi con dedizione e passione si è messo al servizio della Città e i suoi cittadini, prendendo parte alla contesa elettorale del 08 e 09 giugno, sapendo benissimo, mi auguro, a cosa sarebbe andato in contro”.

Avanzare, sin d’ora, i primi giudizi sui nomi che comporranno la squadra di Governo dell’era La Marca e le loro rispettive competenze, fondati su semplici e pretestuose critiche soggettive, pare davvero fuori luogo, perché poco si addice a chi intende la Politica una cosa seria, tipiche del calciomercato fuori stagione. Una scelta, quella degli Assessori, prettamente di natura Politica, come giusto che sia. L’unica eccezione, dei nominativi al fuori dei componenti del Consiglio, contemplata peraltro dall’art. 47, commi 3 e 4 del TUEL, è l’Avv. Giovanni Mansueto, a cui va la delega alla “Rigenerazione e Pianificazione Urbana”. Coordinatore della lista Molo 21, il primo a credere e a rilanciare con forza la candidatura di La Marca come figura di ricostruzione e trasfigurazione dell’area progressista moderata sipontina.

Vorrei, quindi, congratularmi con i nuovi membri della Giunta Comunale di Manfredonia per la loro recente nomina. Tuttavia, vorrei ricordare a tutti noi che il vero lavoro inizia adesso. La fiducia che vi è stata accordata comporta una grande responsabilità. È essenziale ascoltare le esigenze della comunità, agire con trasparenza e lavorare incessantemente per il bene comune. Le aspettative sono alte e le sfide non mancheranno, ma con un impegno costante e una collaborazione attiva, sono sicuro che riuscirete a portare a termine progetti importanti e a migliorare la qualità della vita nella nostra città.

Un monito particolare va ai Consiglieri della minoranza, a cui spetta un ruolo essenziale e non da poco nel mantenere un equilibrio di potere all’interno del consiglio comunale, garantendo che l’amministrazione sia responsabile e risponda alle necessità di tutti i cittadini, non solo di quelli rappresentati dalla maggioranza: vigilanza e controllo, critica costruttiva, proposte alternative, partecipazione alle commissioni, informazione pubblica. Ogni altra azione che non sia finalizzata ad argomentare nel merito le questioni sarà un segnale di dichiarata debolezza e scarso impegno nello studio degli atti in questione.

Vi auguro pertanto, buon lavoro, con la speranza che possiate sempre agire con integrità, visione e dedizione. Manfredonia non puo’ permettersi di bruciare altro tempo prezioso.

Auguri a tutti e buon inizio!

Gaetano Brigida