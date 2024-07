Foggia.

Considerazioni personali sulle celebrazioni dei tragici bombardamenti del ’43 di ieri.

Il simbolo del Monumento ai Caduti di piazzale Italia non è stato doverosamente omaggiato da una corona d’alloro.

Era consuetudine da diversi anni deporre a nome del Comune una corona davanti alle autorità militari, civili e religiose.

La scelta legittima della Sindaca è stata di spostare la celebrazione alla Stazione Ferroviaria teatro di scene strazianti che videro morire in maniera atroce centinaia di nostri concittadini intrappolati

nel sottopassaggio.

Sicuro di interpretare il pensiero di tanti foggiani, penso che sarebbe stato più idoneo celebrare in entrambi

i luoghi un evento così importante e drammatico che ha segnato la storia della città di Foggia.

Salvatore Valerio