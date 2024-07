Giunta, criticità, futuro. Il sindaco Domenico La Marca incontra StatoQuotidiano: dalle ore 18.30 in diretta

Palazzo San Domenico – Manfredonia, 23 luglio 2024. A 30 giorni dall’inizio dell’incarico amministrativo, il direttore di StatoQuotidiano.it, Giuseppe de Filippo, incontra il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, nello storico Palazzo San Domenico – sede del Comune sipontino.

L’incontro sarà l’occasione per discutere di vari temi fondamentali per il futuro della città, tra cui la composizione e l’ufficializzazione della neo Giunta comunale, il ruolo dei partiti, gli esiti delle recenti elezioni, la gestione della movida, le politiche ambientali, i piani per il futuro e le condizioni del personale comunale.

Domenico La Marca, eletto un mese fa, ha lavorato intensamente per formare una squadra di governo efficace e rappresentativa. La presentazione della nuova Giunta è un passo cruciale per dare il via alle iniziative promesse durante la campagna elettorale e per rispondere alle aspettative della cittadinanza.

