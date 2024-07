Goletta Verde sbarca sulla costa adriatica: dal 26 al 28 luglio tappa a Manfredonia e il 30 a Bari con la conferenza stampa

38esima edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva

di Legambiente che solca i mari in difesa delle acque e delle coste

Goletta Verde sbarca sulla costa adriatica:

dal 26 al 28 luglio tappa a Manfredonia (FG) e il 30 a Bari con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio effettuato lungo le coste e nei laghi pugliesi

In attesa dell’arrivo di Goletta Verde in Puglia, giovedì 25 luglio a Brindisi l’incontro “L’eolico offshore per la decarbonizzazione del sistema energetico”

Tra gli eventi clou: sabato 27 la presentazione del dossier nazionale sulle nidificazioni delle tartarughe marine in Italia e domenica 28 l’esercitazione in spiaggia di unità cinofila Tartadog specializzata nella ricerca dei nidi di tartaruga. A seguire ore 11.30 la liberazione in mare di una tartaruga curata presso il Centro Tartarughe Marine di Manfredonia

Per gli eventi del 27 e 28 luglio è necessario accreditarsi inviando un’e-mail a golettaverde@legambiente.it

Goletta Verde di Legambiente, dopo aver navigato lungo il Tirreno, inizia il suo viaggio in Adriatico sbarcando a Manfredonia (FG), in Puglia, dal 26 al 28 luglio. L’arrivo dello storico veliero, che solca i mari italiani in difesa delle acque e delle coste, sarà l’occasione per portare in primo piano diversi temi a partire da quello della tutela del mare e della biodiversità, della depurazione, l’educazione ambientale e le fonti rinnovabili con un ricco programma che incrocerà anche Festambiente Sud, il Festival di Legambiente per il Sud Italia in programma fino al 3 agosto nel Gargano. Goletta Verde sarà ormeggiata presso la Lega Navale Italiana, Molo di Tramontana.

In attesa dell’arrivo di Goletta Verde in Puglia, di fonti rinnovabili si parlerà giovedì 25 luglio ore 11.00 a Brindisi, dove si svolgerà un appuntamento di Aspettando Goletta dal titolo L’eolico offshore per la decarbonizzazione del sistema energetico presso Ex convento di Santa Chiara gestito dall’associazione Yehajasi.

La tappa entrerà nel vivo venerdì 26 luglio quando Manfredonia diventerà un teatro di sostenibilità ambientale. Legambiente Puglia, Goletta Verde, Form&APT, Università Pegaso e Bottega degli Apocrifi organizzano una giornata di incontri ed eventi dedicati alla città per ricostruire il senso di una comunità sostenibile. Alle 21.30 concerto aperto al pubblico per dare il benvenuto a Goletta Verde Com’è profondo il mare con FestambienteSud con Luca Pugliese.

Sabato 27 luglio alle ore 10.00 presso il Centro Velico Gargano, Molo di Ponente, si terrà l’incontro Conservazione della Biodiversità Marina: Sfide e Soluzioni per la Salvaguardia delle Specie, degli habitat e per la protezione delle tartarughe marine. In tale occasione Legambiente presenterà il dossier nazionale sulle nidificazioni in Italia della tartaruga Caretta caretta, realizzato nell’ambito del progetto Life Turtlenest.

A seguire, nel pomeriggio, ore 18.00, presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia si svolgeranno i Laboratori didattici “ALLA SCOPERTA DEL MARE”. Durante il laboratorio si terrà un contest per dare il nome ad una tartaruga ospite del Centro di recupero, che verrà liberata in mare il giorno seguente.

Domenica 28 luglio la giornata sarà dedicata interamente alle tartarughe marine: alle ore 7.00 presso la spiaggia libera Diomede l’esercitazione di una unità cinofila dei Tartadogs insieme all’equipaggio di Goletta Verde. I Tartadogs sono le prime unità cinofile create in Italia e in Europa in maniera strutturata per la ricerca e la messa in sicurezza dei nidi di tartaruga marine. La simulazione di domenica rientra nell’ambito del progetto LIFE Turtlenest per consentire di assistere in diretta all’unità cinofila al lavoro, in spiaggia, per la ricerca attiva e la segnalazione passiva dei nidi di tartaruga marina.

Si proseguirà alle ore 10.00 presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia, con le visite aperte al pubblico per poi assistere ad una simulazione di una unità dei Tartadogs, questa volta in un ambiente chiuso. Alle ore 11.30 verrà rilasciata in mare una tartaruga marina Caretta caretta ospite del centro di recupero.

“Anche quest’anno abbiamo un programma di Goletta Verde molto interessante e diversificato – dichiara Daniela Salzedo, presidente Legambiente Puglia. Ci è sembrato utile focalizzare le attività su temi fondamentali per il futuro della nostra regione: l’eolico offshore rappresenta una garanzia di sviluppo industriale di cui non possiamo fare a meno sia per garantire il fabbisogno energetico della nazione che per tutelare l’ambiente e la biodiversità di cui è ricca la Puglia. Sono tanti anni che il nostro Centro di recupero per le tartarughe marine lavora in questa direzione per garantire il benessere di questi animali straordinari. Inoltre, con il progetto Life Turtlenest, stiamo riuscendo ad intensificare i rapporti con le marinerie, a coinvolgere moltissime amministrazioni e, finalmente, anche i balneari.”

INFO PER I MEDIA: Per i giornalisti interessati a seguire la liberazione della tartaruga, i posti sui gommoni sono limitati. Necessario accreditarsi entro le ore 12.00 di giovedì 26 luglio inviando un’e-mail a golettaverde@legambiente.it lasciando un proprio recapito telefonico). Per i giornalisti interessati a seguire la liberazione della tartaruga,).

La tappa di Goletta Verde si concluderà martedì 30 luglio a Bari dove, alle ore 10.00 presso la sede di Legambiente Puglia in via Amendola 45, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste pugliesi e di Goletta dei Laghi sui laghi pugliesi.

Si ringrazia il Centro Velico Gargano, il Gargano Sailing Team e la Lega Navale Italiana per l’ospitalità e la collaborazione.

https://golettaverde.legambiente.it/ Giunta alla 38esima edizione, Goletta Verde ha come partner principali ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner della tappa pugliese Nadara-BlueFloat Energy e la media partnership de La Nuova Ecologia. Info su:

Goletta Verde è una campagna di Legambiente:

PROGRAMMA ASPETTANDO GOLETTA VERDE A BRINDISI

25 luglio

ore 11 | presso Ex convento di Santa Chiara gestito dall’associazione Yehajasi in via Santa Chiara, 2

Confronto tra istituzioni, imprese e associazioni “L’eolico offshore per la decarbonizzazione del sistema energetico”

Saluti

Luigi Amitrano, Capitano di Vascello Della Capitaneria di Porto di Brindisi

Salvatore Zarcone, Presidente Lega Navale Italiana Brindisi

Alice De Marco, Portavoce di Goletta Verde

Introduce

Doretto Marinazzo, Responsabile energia di Legambiente Puglia

Modera

Nanni Palmisano, Direttore Legambiente Puglia

Intervengono

Giuseppe Marchionna, Sindaco Brindisi

Anna Maria D’Agnano, Dirigente ARPA Puglia

Ksenia Balanda, General manager JV Nadara-BlueFloat Energy per l’Italia

Sabrina Malpede, ACT Blade Ltd

Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente

Conclude

Daniela Salzedo, Presidente Legambiente Puglia

PROGRAMMA GOLETTA VERDE A MANFREDONIA

26 luglio

ore 18.30 presso il Teatro Comunale Lucio Dalla, in via della Croce 14, Manfredonia

Incontro Arte e spettacolo dal vivo per un futuro sostenibile

Incontro aperto alla città, ai suoi adolescenti, alla sua comunità educante, agli operatori del settore culturale e a tutti i cittadini che hanno a cuore uno stile di vita sostenibile. L’incontro sarà occasione per la presentazione della mappatura sulla conoscenza e l’applicazione dei CAM da parte degli operatori culturali, realizzata dall’ente di formazione campano FORM&ATP e dall’Università Pegaso.

ore 21.30 | presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia, Molo di Ponente

Concerto di benvenuto per l’arrivo di Goletta Verde

“Com’è profondo il mare con FestambienteSud” con Luca Pugliese.

Ingresso libero

27 luglio

ore 10.00 | presso Centro Velico Gargano, Molo di Ponente

Incontro Conservazione della Biodiversità Marina: Sfide e Soluzioni per la Salvaguardia delle Specie, degli habitat e per la protezione delle tartarughe marine”

Saluti

Alice De Marco, Portavoce di Goletta Verde

Domenico la Marca, Sindaco di Manfredonia

Francesco Brunetti, Presidente Lega Navale

Luigi Pompa, Presidente Centro Velico

Modera

Daniela Salzedo, Presidente Legambiente Puglia

Intervengono

Francesco Schiuma, Tenente Comandante Guardia di Finanza comando sezione operativa navale di Manfredonia *

Giovanni Furi, Responsabile CRTM

Antonio Cilento, Comandante Capitaneria di Porto di Manfredonia

Serena Triggiani, Assessore all’ambiente della Regione Puglia

Stefano Raimondi, Responsabile biodiversità Legambiente

Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente

Sarà presente un rappresentante di Acquedotto Pugliese

*in attesa di conferma

Ore 18.00 | presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia, Molo di Ponente

Laboratori didattici “ALLA SCOPERTA DEL MARE”

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità.

Grazie al progetto Life Turtlenest, scopriremo come tutelare i nidi e le uova di tartarughe marine, impareremo come aiutare i loro piccoli a raggiungere il mare in sicurezza, e come recuperare e curare gli esemplari in difficoltà!

Non mancate! Durante il laboratorio si terrà un contest per dare il nome ad una tartaruga ospite del Centro di recupero, che verrà poi liberata in mare il giorno seguente.

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

28 luglio

Ore 7.00 | presso la spiaggia libera Diomede

Tartadog alla ricerca dei nidi di tartaruga con l’equipaggio di Goletta Verde

Simulazione nell’ambito del progetto LIFE Turtlenest per consentire di assistere in diretta all’unità cinofila al lavoro, in spiaggia, per la ricerca attiva e la segnalazione passiva dei nidi di tartaruga marina.

ore 10.00 | presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia, Molo di Ponente

Visite al centro aperte al pubblico

ore 11.00 | presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia, Molo di Ponente

Tartadog alla scoperta dell’odore target: simulazione di attività formativa in unità cinofile da detection

Ore 11.30

rilascio di una tartaruga marina Caretta caretta ospite del centro di recupero

(I posti riservati alla stampa sui gommoni sono limitati, il resto dei giornalisti e delle giornaliste potrà partecipare fino all’accompagnamento della tartaruga con il tartadog alla banchina da cui parte il gommone. Occorre accreditarsi lasciando un recapito telefonico alla mail golettaverde@legambiente.it)

Ore 18.00 |presso la Lega Navale Italiana, Molo di Tramontana

Visite a bordo di Goletta Verde