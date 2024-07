“Manfredonia deve dotarsi di un turismo maturo che faccia arrivare e non fuggire la gente, nel caos della malamovida”

L’associazione “No degrado MalaMovida – Centro Storico” di Manfredonia, che riunisce i residenti del centro storico devastati dal fenomeno della MalaMovida, dalle emissioni sonore spropositate e fuori controllo, e dalle occupazioni abusive di suolo pubblico che stanno fagocitando il centro storico, esprime apprezzamento per l’ordinanza sindacale N. 4 del 17.07.2024. Questa ordinanza intende disciplinare gli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale.

L’ordinanza dispone che “per le attività di intrattenimento musicale, anche complementari all’attività principale del locale, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su aree pertinenti al locale che su aree date in concessione dal comune, la cessazione delle emissioni sonore” debba verificarsi entro le 24 in alcuni giorni e l’1:00 in altri, purché tali emissioni rispettino comunque “gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità, concretizzandosi dunque come musica da allietamento (musica di sottofondo)”.

Detta così, l’ordinanza sembrerebbe fare giustizia e ribadire chiaramente la legge che regola questi fenomeni: i ristoranti, i bar, i pub e le pizzerie hanno la licenza per somministrare alimenti e bevande e non per fare discoteca emettendo musica all’esterno. Se vogliono fare questo, devono ottenere la licenza per musica da ballo e trovare un posto adatto. Gli esercizi della ristorazione non possono pretendere di essere anche discoteche a cielo aperto in un territorio urbano vulnerabile.

Quindi questo punto è chiaro: essi non possono fare musica all’esterno, ma possono solo emettere, al proprio interno, musica da allietamento (musica di sottofondo), e per di più con “gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità”.

Nei fatti, però, la situazione reale non è quella prescritta dall’ordinanza. Nonostante l’emissione dell’ordinanza, in questi giorni, i soliti locali del centro storico hanno continuato a comportarsi esattamente come prima, facendo rumore fino a tarda notte, quasi come se non avessero letto l’ordinanza nemmeno per sbaglio.

L’ordinanza, quindi, non ha messo in ordine nulla.

Noi dell’associazione “No degrado No MalaMovida” avevamo anticipato al sindaco che tale ordinanza non avrebbe avuto nessun effetto pratico.

Perché?

Lo spieghiamo di nuovo.

Punto primo: non c’è nessun controllo, né da parte della polizia locale né da parte di altre forze dell’ordine, NESSUNO! E dunque, non essendoci nessun controllo, gli esercenti non dimostrano voglia di responsabilizzarsi, fanno come vogliono e decidono loro il volume della musica. Che senso ha un’ordinanza che non prevede l’intervento repressivo delle forze dell’ordine?

Inoltre, come far rispettare un’ordinanza che si presta comunque a essere interpretata?

Perché può essere interpretata?

Per il seguente motivo. La formula “NORMALE TOLLERABILITÀ O MUSICA DI ALLIETAMENTO” lascia libera interpretazione e soggettività all’esercente e mette in difficoltà chi dovrebbe controllare, non offrendo un elemento totalmente oggettivo. Tanto più se il controllore poi nemmeno c’è.

Non esiste un principio totalmente oggettivo secondo il quale si può affermare se una musica rientra nella normale tollerabilità oppure è di allietamento. Se i soggetti disturbati si trovano a 20-50 metri da una emissione sonora, questa può essere tollerabile per alcuni che hanno una tolleranza più alta del rumore, ma intollerabile per altri che sono normalmente sensibili ai bassi sonori emessi. Mentre per altri che hanno gli impianti di diffusione sonora nelle immediate vicinanze delle abitazioni, la normale tollerabilità scomparirà del tutto e la musica di “allietamento” sarà solo una tortura rumorosa che impedisce anche di ascoltare la voce del prossimo in casa propria.

Tutto questo in un centro urbano come quello di Manfredonia, con strade larghe pochi metri e che è estremamente vulnerabile e assolutamente non idoneo a subire emissioni sonore fuori norma. Questi limiti sonori, infatti, nel centro urbano di Manfredonia tecnicamente non possono essere “rispettati” perché il centro urbano di Manfredonia è vulnerabile, non è strutturato per subire emissioni sonore che esorbitino anche se di poco oltre il minimo. È un centro estremamente delicato e per questo chi vuole fare discoteca o DJ set deve andare fuori del centro urbano, all’interno non è possibile, basta solamente urlare un po’ più forte per farsi ascoltare dal quartiere intero nel centro manfredoniano; figuriamoci che impatto hanno le emissioni di bassi acustici!

Il Sindaco dunque non può emanare un’ordinanza così interpretabile e vaga, sapendo che gli esercenti non hanno nessuna voglia di moderare le proprie emissioni e sapendo che le forze dell’ordine non intervengono perché non hanno risorse umane e mezzi tecnici per effettuare i controlli.

Come si può chiedere agli esercenti di responsabilizzarsi, ben sapendo che se non lo fanno non saranno mai né controllati né sanzionati?

Per questi motivi chiediamo senza mezzi termini al sindaco di emanare un’ordinanza simile a quelle già emanate a Lucera e soprattutto a Vieste, ossia la città principale del turismo italiano. A Vieste, ripetiamo Vieste, è dichiaratamente “vietato l’impiego degli apparecchi di diffusione sonora nel centro storico o in alcune zone vulnerabili del centro storico”. Stiamo parlando di Vieste, dove sono vietati l’uso di casse acustiche, di DJ set, di banchi stereo, di complessi e orchestre in strada!

L’ordinanza deve dunque vietare l’IMPIEGO DI APPARECCHI DI DIFFUSIONE SONORA nel centro storico e deve abolire i termini “MUSICA DI ALLIETAMENTO E NORMALE TOLLERABILITÀ” che non hanno senso e utilità ai fini della risoluzione del problema, per i motivi detti. Deve essere uguale a quella di Vieste.

Manfredonia deve dotarsi di un turismo maturo che faccia arrivare gente e non che la faccia scappare, come succede invece adesso nel caos totale delle rumorose sere manfredoniane che sono a vantaggio di pochissime persone e a detrimento della maggioranza dei cittadini. Questa “movida” con il turismo non c’entra assolutamente nulla, Vieste insegna. I manfredoniani, dal canto loro, stanno già scappando via dalla città, a cercare una città più vivibile. Il sindaco deve mettere un argine definitivo a questa situazione.

Comitato Centro Storico MalaMovida – Manfredonia