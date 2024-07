È stato pubblicato un nuovo studio sugli operai dell’ex stabilimento petrolchimico di Manfredonia, esposti ad arsenico in seguito all’esplosione del 26 settembre 1976.

La ricerca, che ha analizzato un campione di 1772 lavoratori, ha rivelato che gli operai maggiormente esposti ad arsenico perdono in media cinque anni di vita. In particolare, gli operai residenti a Manfredonia presentano un rischio di morte per tumore ai polmoni triplo rispetto ai loro colleghi residenti in altre località.

Questo studio fornisce nuovi elementi oggettivi che contraddicono la tesi processuale secondo cui l’aumento dei valori di arsenico nelle urine degli operai sarebbe stato causato da una dieta a base di crostacei, e non dall’esposizione alla sostanza cancerogena. Il contributo delle Asl e dei dipartimenti di prevenzione, in particolare dell’azienda sanitaria locale di Foggia, è stato fondamentale per l’analisi delle cause di decesso.

Lo studio è disponibile sul sito internet dell’International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Lo riporta Anmil.it