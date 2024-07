Molfetta: le Vibrazioni in concerto al Puglia Village

L’ultima delle quattro Summer Nights di Puglia Village promette un’esperienza indimenticabile al ritmo dell’estate. Domani, 26 luglio, a partire dalle ore 21, il villaggio sul mare Adriatico ospiterà il concerto gratuito del gruppo Le Vibrazioni, esaltando Puglia Village come meta cult del divertimento e del miglior shopping, con negozi aperti fino alle ore 23.

Le Vibrazioni, band italiana con oltre venti anni di carriera, composta da Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda, si esibiranno sul palco del Villaggio. La loro musica, riconoscibile e coinvolgente, ha conquistato il pubblico con sei album e oltre un milione di copie vendute. Dal 2003, hanno tenuto più di mille concerti, incluso un live celebrativo al Mediolanum Forum di Milano. In occasione del ventennale del loro primo album, “Le Vibrazioni”, che ha dominato le classifiche italiane e include hit come “Vieni da me” e “Dedicato a te”, la band ha tenuto tre serate evento per celebrare la loro carriera.

Da aprile 2024, Le Vibrazioni sono in tour estivo, e la tappa del Puglia Village sarà una delle più attese. La band presenterà uno spettacolo che ripercorre venti anni di musica, dai primi successi ai brani sanremesi, fino alle canzoni più recenti. Il loro nuovo singolo estivo, “L’amore mi fa male”, con un mix di rock e sonorità latine, sta scalando le classifiche.

Durante l’evento, i negozi del Village rimarranno aperti fino alle ore 23, mentre il servizio di food & drink sarà garantito fino alle ore 24.

Puglia Village è facilmente raggiungibile anche in autobus, grazie a partenze continue dalla stazione di Molfetta in collaborazione con MTM. Per ulteriori informazioni sugli orari di apertura e dei collegamenti in autobus, è possibile visitare il sito pugliavillage.it o seguire i canali social, IG e FB, cercando “Puglia Village”.

Lo riporta Cerignolaviva.it