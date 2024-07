Revenge Porn a Manfredonia, avrebbe inviato immagini hot di una donna al marito e al cognato: indagato

Foggia – Manfredonia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha recentemente notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di F.M., nato a Brindisi classe 1959, attualmente residente a Manfredonia ma domiciliato di fatto ad Andria. Il procedimento penale è stato condotto dal pubblico ministero dott. Antonio Franzese.

F.M. è indagato per violazione degli articoli 81 cpv e 612 ter commi 1, 2 e 3 del Codice Penale. Secondo l’accusa, attraverso più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, avrebbe realizzato o ricevuto immagini a contenuto sessualmente esplicito raffiguranti una donna di Manfredonia. Queste immagini, destinate a rimanere private, sarebbero state inviate senza il consenso della donna al marito – e al cognato – tramite sistemi telematici e informatici.

L’obiettivo dell’uomo, secondo l’accusa, era quello di recare nocumento alla donna, procurandole il disprezzo della famiglia. L’accusa si aggrava ulteriormente poiché i fatti sono stati commessi con l’uso di sistemi informatici o telematici e in virtù di una relazione affettiva preesistente tra l’indagato e la persona offesa.

In conformità con gli articoli 97 del Codice di Procedura Penale e gli articoli 28, 29 e 30 del Decreto Legislativo 271/89, è stato emesso un decreto di nomina del difensore d’ufficio. F.M. è attualmente difeso dall’avvocato di fiducia Michele Guerra del foro di Foggia.

Inoltre, come previsto dall’articolo 369 bis del Codice di Procedura Penale, è stata comunicata all’indagato la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Questo include la possibilità di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni difensive, chiedere il compimento di atti di indagine al pubblico ministero e presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Con la conclusione delle indagini preliminari, si apre ora una nuova fase del procedimento penale contro F.M.. La giustizia dovrà fare il suo corso per determinare la fondatezza delle accuse e, eventualmente, le responsabilità dell’indagato. Resta alto l’interesse per un caso che tocca temi delicati come la privacy e l’uso dei mezzi informatici in relazione a reati di natura personale e affettiva.

“Nonostante le dichiarazioni del M. effettuate a mezzo del difensore, resta invariato il capo di imputazione e la versione della parte offesa relativa alla contraffazione delle immagini viene fatta salva dal capo di imputazione. Il M. resta a tutt’oggi soggetto a misura cautelare non restrittiva che fa restare salva la sicurezza della parte offesa. Esprimo soddisfazione e gratitudine nei confronti della magistratura e delle forze dell’ordine”, dice l’avvocato Innocenza Starace – legale della donna – a StatoQuotidiano.it.