(nota stampa). “Siamo lieti di annunciare che la tratta marittima Manfredonia – Isole Tremiti sarà nuovamente operativa dal 26 luglio al 1 settembre. Questo è il terzo anno consecutivo che l’ATI Gargano Metro Marine si aggiudica il bando di gara indetto dalla Provincia di Foggia per la gestione di questo importante collegamento.

Le corse saranno effettuate tutti i giorni con partenza da Manfredonia alle ore 7:30 e ritorno dalle Isole Tremiti alle ore 17:00. Tuttavia, desideriamo informare il pubblico che nei giorni 5 agosto, 16 agosto e 27 agosto, il servizio non sarà disponibile.

Il prezzo del biglietto di andata e ritorno è di €23, suddiviso in €13,10 per l’andata e €9,90 per il ritorno.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.garganodamare.it oppure possono essere acquistati fisicamente direttamente all’imbarco.

Questa tratta rappresenta un’opportunità straordinaria per tutti coloro che desiderano esplorare le meraviglie naturali delle Isole Tremiti, conosciute per la loro bellezza paesaggistica e le acque cristalline. Il successo degli anni precedenti testimonia l’importanza di questo collegamento per il turismo e la comunità locale.

Invitiamo tutti gli interessati a prenotare il proprio viaggio e a godere di questa consolidata opportunità di collegamento. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i nostri uffici tramite i consueti canali.

Ringraziamo in anticipo tutte le testate giornalistiche locali per la diffusione di questo importante annuncio.”

Gargano Metro Marine

info: 3392347219