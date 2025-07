Giovedì 24 luglio 2025 alle 17.30, presso l’Hotel Parco dei Principi a Bari (Via Vito Vasile, 3), durante l’Assemblea Regionale allargata ai Segretari di Circolo, verrà ufficialmente presentato il Manifesto Programmatico “Puglia 2030”: il documento che racchiude la visione, le proposte e gli impegni del PD per il futuro della nostra Regione.

Frutto di un percorso partecipato e condiviso, il Manifesto nasce dalla Conferenza Programmatica che ha coinvolto circoli territoriali, amministratori locali, realtà civiche, associazioni, iscritti e simpatizzanti. Un lavoro corale che ha messo al centro i temi cruciali per lo sviluppo della Puglia: lavoro di qualità, transizione ecologica, sanità pubblica, diritti, scuola, lotta alle disuguaglianze, innovazione e giustizia sociale.

“Puglia 2030” non è solo un documento: è una visione di futuro, una piattaforma di idee e valori per costruire una Regione più giusta, moderna e vicina alle persone. Il Partito Democratico sceglie il confronto, la partecipazione e la progettualità come strumenti per affrontare le sfide che attendono la nostra terra.

Il Partito Democratico della Puglia invita alla più ampia partecipazione e alla diffusione del Manifesto, che rappresenta l’avvio di una nuova stagione politica verso un grande Patto per la Puglia. (NOTA STAMPA).