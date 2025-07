Monte Sant’Angelo – Sarà ancora Antonio Renzulli a guidare il Comitato “San Michele Arcangelo”, promotore dei tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città garganica, in calendario dal 27 al 30 settembre 2025. La conferma alla presidenza, per il quarto anno consecutivo, testimonia la fiducia e l’apprezzamento verso un impegno portato avanti con passione, dedizione e spirito di servizio.

Accanto a Renzulli, un gruppo composto da oltre 20 volontari, in gran parte giovani tra i 15 e i 20 anni, che rappresentano un esempio concreto di cittadinanza attiva e amore per la propria comunità.

Una festa che unisce tradizione e innovazione

Negli ultimi anni, la festa patronale ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione, contribuendo a rendere l’evento sempre più rilevante sul piano culturale e sociale. Tra i nomi che si sono alternati sul palco:

Silvia Mezzanotte ,

Geolier (2022),

Mudu , Max Gazzè , Mattia Zenzola , Mama Marjas (2023),

e, per l’edizione 2024, Nino Frassica, Sud Sound System e Le Vibrazioni.

Tra le iniziative più significative introdotte dal Comitato, spicca l’apertura delle celebrazioni anche nelle strutture socio-sanitarie, portando il calore della festa anche a chi non può partecipare fisicamente agli eventi in piazza.

Il sostegno della comunità

Per supportare l’organizzazione dell’edizione 2025, saranno disponibili a partire dalla prossima settimana i blocchetti per le offerte. È inoltre possibile contribuire con una donazione al seguente IBAN:

COMITATO SAN MICHELE ARCANGELO

💳 IBAN: IT97I0538778490000003686020

Le istituzioni ringraziano

«A nome dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Pierpaolo d’Arienzo – rivolgo un sentito ringraziamento ad Antonio Renzulli e a tutto il Comitato per il grande lavoro che ogni anno viene svolto con serietà e coinvolgimento, soprattutto dei giovani. La festa del nostro Patrono è diventata un evento sempre più partecipato, sentito e inclusivo».

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura, Rosa Palomba: «Il Comitato “San Michele Arcangelo” è diventato nel tempo un vero e proprio motore culturale e sociale. Ha saputo unire tradizione, innovazione e inclusione, dando spazio alla creatività e al protagonismo delle nuove generazioni. Monte Sant’Angelo ha bisogno di questo entusiasmo».

📌 #FestaPatronaleMSA2025