Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Trani, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 25enne, originario di Trani e con precedenti penali, gravemente indiziato dei reati di simulazione di reato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trani, che – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – hanno condotto un’attenta e scrupolosa attività investigativa, riuscendo a ricostruire in maniera dettagliata l’accaduto risalente alla notte del 28 maggio scorso.

Nel corso di quella notte, il 25enne, alla guida di una potente monovolume, alla vista dei militari impegnati in un servizio di controllo del territorio, si dava a precipitosa fuga per le vie del centro abitato, mettendo in serio pericolo l’incolumità pubblica. Durante l’inseguimento, l’uomo, dopo aver colliso violentemente con la usa auto contro alcuni veicoli regolarmente parcheggiati sulla pubblica via, proseguiva la corsa superando un incrocio semaforico con luce rossa in zona Pozzopiano, sfiorando il coinvolgimento in un grave incidente stradale con un altro veicolo in transito. Subito dopo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

A bordo del veicolo vi era anche un secondo soggetto, risultato del tutto estraneo ai fatti, che aveva chiesto un semplice passaggio e, resosi conto della gravità della situazione, era sceso dal mezzo alla prima occasione utile per paura delle conseguenze.

Il giorno seguente, l’indagato si è presentato presso una caserma dell’Arma per denunciare il furto del veicolo, nel tentativo di eludere le proprie responsabilità. Tuttavia, le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di accertare che si trattava di una simulazione: l’uomo aveva infatti abbandonato volontariamente l’auto, inscenando il furto.

Il Comandante del Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani, Colonnello Massimiliano Galasso, nella circostanza, ha dichiarato: “Questo risultato investigativo conferma l’impegno quotidiano dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica e nella repressione di comportamenti pericolosi e irresponsabili. Grazie alla professionalità e alla determinazione dei militari coinvolti, siamo riusciti a far emergere la verità. Ai cittadini ribadiamo che la loro sicurezza rimane una nostra assoluta priorità.”