Assestamento generale del bilancio 2025-2027 e salvaguardia degli equilibri finanziari per l’anno in corso, in ottemperanza agli articoli 175, comma 8, e 193 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Si tratta di un passaggio cruciale per garantire la stabilità finanziaria dell’ente e ridefinire, laddove necessario, le previsioni di spesa e entrata.