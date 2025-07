Manfredonia // Notizie in piazza //

La Divisione Calcio a 5 ha comunicato ufficialmente che due società, il Vitulano Drugstore Manfredonia e il Venafro, non prenderanno parte ai rispettivi campionati nazionali per la stagione sportiva 2025/2026. Nessuna delle due ha infatti presentato ricorso entro il termine del 22 luglio 2025 contro il parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio a Cinque (Co.Vi.So.D.).

Il Vitulano Drugstore Manfredonia aveva inoltrato richiesta di iscrizione al campionato di Serie A2 Élite, mentre il Venafro era iscritto alla Serie B maschile. Entrambe le società, tuttavia, sono rimaste escluse a seguito dei controlli effettuati dalla Co.Vi.So.D., che ha rilevato criticità nei rispettivi dossier di ammissione.

Il termine per presentare eventuali ricorsi, fissato alle ore 24:00 del 22 luglio 2025, è scaduto senza che le due società interessate abbiano esercitato tale facoltà. Una scelta che, di fatto, rende definitiva la loro esclusione dai campionati nazionali per la prossima stagione.

Nel caso del Venafro, la decisione di rinunciare è stata formalizzata con l’invio di una comunicazione ufficiale via PEC, con cui la società ha comunicato la volontà di non partecipare al prossimo campionato di Serie B. Per il Manfredonia, invece, la mancata presentazione del ricorso rappresenta un’accettazione tacita della decisione della Co.Vi.So.D., che aveva bocciato la domanda di ammissione al campionato cadetto d’élite.

Le decisioni della Commissione sono state rese note tramite i Comunicati Ufficiali numeri 1193, 1194, 1195 e 1196, che hanno stabilito le modalità e le tempistiche per eventuali impugnazioni. Le società escluse avrebbero potuto presentare ricorso motivato entro la data indicata, accompagnato dalla documentazione necessaria a sanare le irregolarità rilevate, ma ciò non è avvenuto.

La Divisione Calcio a 5 prende atto, con rammarico, della scelta delle due società di non proseguire nel percorso per l’ammissione, ma al tempo stesso conferma l’importanza del rispetto delle norme e dei criteri di ammissione, fondamentali per garantire la regolarità e la sostenibilità dei campionati.

Ora si apre il fronte delle ripercussioni sul piano sportivo e organizzativo: l’esclusione delle due squadre apre potenzialmente spazi per eventuali ripescaggi, secondo le graduatorie già approvate e in base alle domande valide presentate da altre società nei mesi scorsi.

Il Consiglio Direttivo della Divisione, come da prassi, valuterà nei prossimi giorni le possibili modifiche alla composizione degli organici e alla struttura dei gironi dei campionati nazionali, tenendo conto della nuova situazione determinatasi con l’uscita di scena di Manfredonia e Venafro.

Lo riporta divisione calcio a 5