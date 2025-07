Emergenza incendi e furti d’acqua rafforzati i controlli in provincia di Foggia

FOGGIA – Rafforzamento immediato dei controlli sul territorio per fronteggiare l’emergenza incendi boschivi e contrastare i furti d’acqua. È quanto emerso dalla riunione odierna del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e il Sindaco di Manfredonia, alla luce dei gravi eventi che nelle ultime settimane stanno mettendo a dura prova il territorio.

Emergenza incendi: minacciati cittadini e turisti

Il Prefetto ha espresso profonda gratitudine a Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per il lavoro incessante compiuto nei giorni scorsi in risposta a numerosi e devastanti incendi, molti dei quali dolosi. Le fiamme hanno interessato vaste aree boschive e lambito strutture turistiche, strade e ferrovie, compromettendo la sicurezza della circolazione e la regolarità dei trasporti, proprio nel pieno della stagione estiva.

Il Prefetto ha sottolineato come l’intensificarsi degli incendi evidenzi anche possibili interessi criminali, oltre a una diffusa negligenza nella manutenzione dei terreni privati, che favorisce la propagazione delle fiamme. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione dell’Oasi Lago Salso di Manfredonia, area di alto valore ambientale recentemente colpita da incendi, discussa anche con il primo cittadino presente in Prefettura.

Controlli, videosorveglianza e prevenzione

Per fronteggiare l’emergenza, è stato deciso un potenziamento immediato della vigilanza su tutto il territorio provinciale. Le Forze dell’Ordine intensificheranno i controlli e i presìdi, mentre il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco continuerà a operare con il proprio sistema “modulare”, in grado di adattarsi rapidamente alle situazioni più critiche.

A supporto, si procederà – con il coinvolgimento diretto dei Comuni – all’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree più a rischio. Una misura che punta a scoraggiare gli incendi dolosi e a garantire un più rapido intervento in caso di nuovi focolai.

Contestualmente, è stata ribadita l’importanza di sensibilizzare le amministrazioni locali e gli enti competenti sull’adozione di misure preventive, a partire dalla pulizia della vegetazione lungo strade e ferrovie. Si tratta di un intervento fondamentale per contenere la propagazione degli incendi e tutelare l’incolumità pubblica e privata.

Allarmi anche per i furti d’acqua: arrivano i droni

Durante la riunione è stato affrontato anche un altro fronte caldo: quello dei prelievi abusivi di acqua potabile. L’Acquedotto Pugliese ha segnalato una recrudescenza del fenomeno proprio mentre la provincia di Foggia sta affrontando una grave emergenza idrica, con pesanti ripercussioni sulla disponibilità del servizio per la popolazione.

Grazie alle analisi tecniche fornite da AQP, che hanno permesso di individuare con precisione i punti degli allacci abusivi, saranno attivati dispositivi mirati di prevenzione e controllo da parte delle Forze dell’Ordine.

A sostegno delle operazioni sul campo, sarà impiegata anche una rete di droni per monitorare il territorio dall’alto e individuare in modo capillare eventuali condotte illecite. L’obiettivo è colpire con decisione chi danneggia l’intera comunità appropriandosi illegalmente di un bene essenziale come l’acqua.

Un’azione corale per la tutela del territorio

Le decisioni assunte oggi segnano un passo importante verso una maggiore tutela del patrimonio ambientale, della sicurezza pubblica e delle risorse naturali della provincia di Foggia. Il Prefetto Grieco ha concluso la riunione ricordando che “la collaborazione tra istituzioni e cittadini è decisiva per contrastare con efficacia questi fenomeni, che mettono a repentaglio non solo l’ambiente ma anche la vivibilità e l’economia del territorio, soprattutto in un periodo delicato come quello estivo.”