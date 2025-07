DELICETO (Fg) – Sette gruppi musicali, sette concerti gratuiti in 4 giorni, complessivamente 36 artisti internazionali provenienti da Cuba, Portogallo, Spagna, Mali, Burkina Faso e da tutta Italia: dal 12 al 15 agosto, a Deliceto si svolgerà il Delifest World Music Festival, seconda parte della rassegna che a luglio ha già offerto una serie di incontri d’autore. Il programma è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Dogana, Foggia.

I CONCERTI. Martedì 12 agosto, sul palco di Piazzale Belvedere, alle ore 21.15 ci sarà il gruppo “The Soul in Three” con Ariane Diakite, corista di Laura Pausini. Alle 22.10 sarà la volta di “Peter Storm & Blues Society”, formazione musicale proveniente dal Portogallo.

Mercoledì 13 agosto, il primo dei due concerti in programma vedrà protagonisti “Petit Solo Diabaté & Socha”, musicisti africani che girano il mondo proponendo ritmi e melodie coinvolgenti. Il secondo concerto di mercoledì 13 agosto inizierà alle 22.10, quando sul palco saliranno Baba Sissoko & Mediterranean Blues, un artista e gruppo provenienti dal Mali conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Altro doppio appuntamento anche giovedì 14 agosto: alle ore 21.15 saranno protagonisti gli spagnoli “Fatima Ru Quartet”, mentre alle 22.10 spazio ai ritmi cubani con il “Septeto Santiaguero”.

EUGENIO BENNATO IL 15 AGOSTO. Chiusura in grande stile la sera del 15 agosto quando sul palco di Piazzale Belvedere, dalle ore 22, ci saranno Eugenio Bennato e Taranta Power.

“Il World Music Festival, seconda parte del Delifest, è un evento che mette al centro la musica dei popoli come propulsore di gioia, pace e cultura”, ha dichiarato Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto. “Questa edizione d’esordio del nostro primo festival culturale ci ha già premiati con il sold out agli incontri d’autore svolti a luglio. Il 1° agosto ospiteremo Mario Tozzi, poi siamo pronti ad accogliere queste quattro fantastiche serate con gruppi e artisti da tutto il mondo”. Così Adriana Natale, delegata comunale a Turismo e Cultura: “La storia di Deliceto è profondamente legata alla musica popolare e all’incontro tra culture. Stiamo lavorando per valorizzare questa vocazione e farne un perno della nostra offerta turistica e culturale per lo sviluppo del paese”. Il Delifest è organizzato dalla South Side Music, nell’ambito di Mystica Harmonia, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. Direttore artistico del Delifest è Gianni Di Carlo: “Il riscontro di partecipazione al Delifest è davvero molto positivo. Stiamo proponendo qualcosa di totalmente inedito e ne siamo orgogliosi. Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto e tutti gli artisti che hanno aderito con entusiasmo a un’iniziativa che sta promuovendo Deliceto e tutta la provincia di Foggia come fulcro di iniziative di grande rilievo culturale”.

DELIFEST VOLA CON LUMIWINGS. Partner del Delifest è la Lumiwings, compagnia aerea internazionale protagonista della crescita esponenziale dei voli da e per l’Aeroporto Gino Lisa di Foggia. Sui voli della compagnia, i passeggeri potranno leggere del Delifest, saranno informati su date e ospiti della rassegna, avranno modo di approfondire la propria conoscenza del patrimonio culturale, storico ed enogastronomico di Deliceto, piccolo-grande gioiello incastonato tra i boschi dei Monti Dauni e il cui profilo è dominato da uno dei castelli più belli e meglio conservati della Puglia.