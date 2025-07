FOGGIA – Si infittisce il caso relativo al maxi-concorso per Operatori Socio Sanitari bandito dal Policlinico Riuniti di Foggia. La Procura della Repubblica ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 31 persone, accusate a vario titolo di falso ideologico, truffa aggravata ai danni dello Stato e utilizzo di atti falsi, nell’ambito di un’indagine che ruota attorno al presunto uso fraudolento di titoli di qualifica OSS (Operatore Socio Sanitario) per partecipare alla selezione pubblica.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i soggetti coinvolti avrebbero dichiarato falsamente di essere in possesso di titoli di studio validi oppure avrebbero presentato certificazioni contraffatte per dimostrare una formazione in realtà mai conseguita. In diversi casi, la documentazione risultava apparentemente rilasciata da enti regionali – in particolare dalla Regione Emilia-Romagna – ma si è poi rivelata falsa, alterata o del tutto inesistente.

L’inchiesta nasce da una serie di controlli interni attivati dopo la pubblicazione degli esiti del bando pubblico per l’assunzione di circa 2.500 operatori sanitari presso il Policlinico di Foggia. Le anomalie rilevate durante le verifiche documentali hanno spinto l’amministrazione a inoltrare segnalazioni alle autorità competenti. È così che la Procura ha aperto un fascicolo, affidando le indagini agli investigatori, che in pochi mesi hanno portato alla luce quello che appare come un sistema ben strutturato e radicato in particolare nel territorio garganico.

L’ipotesi investigativa, ora formalizzata nell’avviso di chiusura indagini, punta il dito contro un gruppo di persone che, pur non avendo frequentato corsi OSS riconosciuti, sarebbero riuscite a ottenere certificati fittizi o artefatti da presentare in sede concorsuale. Lo scopo: superare le fasi di ammissione al concorso pubblico ed eventualmente accedere a posizioni lavorative all’interno del sistema sanitario regionale, aggirando i criteri di selezione e danneggiando i candidati in possesso di reali qualifiche.

Le contestazioni mosse dalla Procura sono pesanti: i reati ipotizzati vanno dal falso ideologico commesso da privati in atto pubblico all’uso di documentazione falsa, fino alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Reati che, se confermati in sede processuale, potrebbero comportare pene significative.

Ora, per i 31 indagati, si apre la fase della possibile richiesta di rinvio a giudizio. La conclusione delle indagini preliminari, infatti, è l’ultimo passo prima della decisione finale da parte del Pubblico Ministero, che potrà chiedere l’archiviazione per alcuni indagati oppure procedere con la formulazione delle accuse davanti al GUP (Giudice per l’Udienza Preliminare).

Dal Policlinico Riuniti, nel frattempo, filtra massimo riserbo. La direzione aziendale ha confermato di aver collaborato attivamente con le autorità in ogni fase dell’indagine, fornendo tutta la documentazione necessaria. Nessun commento ufficiale, invece, da parte degli indagati, che avranno ora modo di presentare eventuali memorie difensive o documentazione a discarico.

Lo riporta telesveva.it