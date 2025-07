La nomina del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Petruzzelli, continua a sollevare un vespaio di polemiche politiche. A sollevare nuovamente la questione è il gruppo regionale di Fratelli d’Italia – composto dal capogruppo Renato Perrini e dai consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina – che si dice “rassicurato” dall’intervento dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che ha confermato i dubbi sull’opportunità della nomina.

Il punto contestato è semplice ma centrale: il 26 giugno scorso, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha indicato Michele Emiliano come rappresentante regionale all’interno del CdA della Fondazione Petruzzelli. Una nomina che, secondo Fratelli d’Italia, crea un evidente corto circuito istituzionale: “Una sorta di controllore e controllato nella stessa persona”, attaccano i consiglieri, che sottolineano come Emiliano, in quanto governatore e rappresentante della Regione, finisca per influenzare e gestire le stesse risorse che lui stesso assegna in qualità di presidente.

Il caso, ora attenzionato anche dall’ANAC, viene descritto dai meloniani come “la ciliegina sulla torta” di una gestione del potere “mai vista prima”, definita “spregiudicata” e priva di freni istituzionali. Il finanziamento regionale al Teatro Petruzzelli, pari a tre milioni di euro, rende ancora più delicata la questione: “Emiliano, facendone parte, decide praticamente come gestire i fondi pubblici destinati alla Fondazione. È una follia istituzionale”, proseguono i consiglieri FdI.

Sotto accusa anche la modalità con cui è stata formalizzata la nomina: a firmare l’indicazione, infatti, non è stato direttamente Emiliano – che sarebbe stato l’unico titolato – bensì il vicepresidente Piemontese, peraltro titolare di una delega particolarmente delicata come quella alla Sanità. Una firma che, secondo l’opposizione, potrebbe essere anche tecnicamente illegittima. “Per ‘fedeltà’ – che diventa servilismo – Piemontese ha messo il timbro a un’operazione che getta ombre sull’intero assetto della governance regionale”, attacca Fratelli d’Italia, che si dice preoccupato per il precedente che questo caso rischia di aprire.

Non mancano i riferimenti alla precedente gestione del Teatro Petruzzelli sotto la guida dell’ex sovrintendente Massimo Biscardi, che – ricordano i consiglieri – aveva portato il teatro ad una riconosciuta autorevolezza internazionale. Ora, invece, il timore è che tutto venga “trascinato nel tritacarne della gestione di potere ‘Made Emiliano’”.

Il comunicato si chiude con un’ironia amara: “A questo punto – suggerisce Fratelli d’Italia – Emiliano potrebbe nominare se stesso anche nel CdA dell’Acquedotto Pugliese. Tanto, ormai, la logica del potere autoreferenziale è diventata la cifra stilistica di questa amministrazione. Peccato però che, dopo tante sedute deserte per il rinnovo del consiglio, il governatore sembri non trovare la quadra su chi accontentare e in che modo. Ma la buona notizia per i pugliesi è che l’era Emiliano ha ormai le ore contate”.

Sul fronte politico, l’attacco di Fratelli d’Italia suona come l’ennesima anticipazione di una battaglia elettorale che si annuncia rovente. Il teatro Petruzzelli, simbolo culturale della città di Bari e della Puglia, diventa così anche terreno di scontro tra potere e opposizione, tra nomine contestate e trasparenza invocata. Ora la palla passa all’ANAC e, probabilmente, anche alla magistratura contabile e amministrativa. Nel frattempo, il dibattito pubblico sulla legittimità, l’etica e l’opportunità delle nomine pubbliche continua a infiammarsi.

Una cosa è certa: la Fondazione Petruzzelli non potrà permettersi di essere ridotta a pedina di giochi politici. La cultura merita rispetto, così come le istituzioni. E i cittadini, spettatori di questa lunga rappresentazione, attendono chiarezza.